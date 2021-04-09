手紅腫爆痛…竟是鄰床病人「點滴注入清潔劑」！老翁遭害慘洗腎

▲ 老翁點滴被加入清潔劑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓發生一起驚悚事件，大田東區一家醫院患者有天目睹同病房的病患舉止詭異，不久後注射點滴的手部便開始腫脹且劇烈疼痛，才發現隔壁床的患者竟在他的點滴中加入打掃浴廁用的清潔劑，導致他必須洗腎，事件曝光後震驚社會。

綜合韓媒8日報導，一名30多歲男子因病住進這家醫院的6人病房，涉嫌於上月20日晚間10時左右，在隔壁60多歲老翁的點滴中加入清潔劑。大田東部警察署8日說明，已將他依特殊傷害罪嫌移送檢方。

老翁說明，事發前看見男子疑似以注射器在他的點滴中加入不明液體，男子當時則謊稱是要幫他，使點滴更容易吸收。然而，老翁的手部不久後開始劇烈疼痛，趕緊請護士前來查看，男子的犯行才被揭發。

醫療團隊發現老翁的點滴摻有清潔劑後馬上報案，警方隨即在男子的患者服中找到犯案用的注射器，他的患者服上也檢驗出清潔劑。男子當天便被羈押，但截至目前皆否認犯案。老翁腎臟功能受到影響，必須接受洗腎。

初步調查顯示，男子此前有5年的護理師經驗，入院前與老翁並不認識，住院期間也無爭吵。警方推測男子此前也曾犯下類似犯行，現已擴大調查。

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