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緬甸軍強硬鎮壓　示威者「自製槍械反抗」爆武裝衝突！至少11死

▲▼ 緬甸示威者自製武器對抗軍隊。（圖／路透）

▲ 緬甸示威者持自製武器對抗軍隊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸2月爆發政變以來，已有逾600名平民身亡。安全部隊7日抵達西北部一座小鎮進行鎮壓，抗議者則手持自製槍械、刀械與燃燒彈反擊，雙方發生武裝衝突，持續到隔天上午，至少造成11名示威者喪生，約20人受傷，軍方則沒有任何傷亡。

這起衝突發生於塔茲鎮（Taze），而附近的卡爾鎮（Kale District）8日也傳出類似事件，造成至少12人喪命。《路透社》分析，過去不論安全部隊採取多麼致命的行動，示威者大多仍以和平手段反抗，但這二起武裝衝突可能代表抗爭已經進入新階段。

軍方政變發生後，被罷黜的緬甸聯邦議會議員組成緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH），其中一名前任政府部門首長說明，「人們將努力捍衛自己的生命與權利，不會等待CRPH採取行動。CRPH無法阻止人民可能發動的武裝反抗。」

外交消息人士透露，CRPH一名成員9日將在聯合國安全理事會15個成員國的非正式會議上發表談話，將是安理會2月至今首次公開討論緬甸問題。安理會曾譴責緬甸軍方對抗議者的暴力行為，但因中國、俄羅斯、印度及越南反對，至今未將此次事件定調為政變。

美國、歐盟及其他多國已對參與政變的緬甸將軍與其部分親屬實施制裁，以及2家由軍方控制的企業。美國祭出的最新制裁則是針對隸屬緬甸礦業部的「緬甸寶石企業」（Myanmar Gems Enterprise），禁止美國人與該公司往來，限制軍政府財源。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，政府將繼續對緬甸政權的收入來源施加更多壓力，直到他們停止暴力，釋放所有遭不正當拘留者，並解除戒嚴、全國緊急狀態及通訊限制，使緬甸重新走上民主之路。

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