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火星真存在「巨型蜘蛛」？　研究員成功複製揭20年謎團

▲▼火星,火星蜘蛛。（圖／翻攝自NASA）

▲NASA在20多年前曾拍攝到火星上神秘的「蜘蛛」。（圖／翻攝自NASA）

記者陳怡靜／綜合報導

科學家不斷在火星上探尋生物，過去NASA曾在火星表面拍攝到疑似「大型蜘蛛」的存在，20多年來一直嘗試解開謎底，如今研究團隊在期刊《科學報告》（Scientific Reports）中公布新發現，成功複製出「火星蜘蛛」。

綜合外媒報導，NASA於二十多年前曾在火星南極表面拍攝到許多類似蜘蛛的小班點，在當時引發眾人熱議，科學家也感到十分困惑。最近一組研究人員在實驗室中，製造出和火星上相當類似的「大氣條件」，他們在火星模擬艙中裝了像抓娃娃機台的抓鉤，先在乾冰上鑽出一個洞，再利用這個抓鉤將乾冰放在顆粒大小不同的顆粒層，成功模擬出較小版本的「火星蜘蛛」，證實火星表面的獨特圖案，極有可能是乾冰昇華而成。

▲▼火星,火星蜘蛛。（圖／記者陳怡靜攝）

▲研究人員成功在實驗室中複製出「火星蜘蛛」。（圖／翻攝自科學報告）

研究人員發現當冰接觸到溫暖的火星表面時，會立刻從固體昇華為氣體，在昇華過程中，會在火星表面上留下坑洞，形成了蜘蛛狀的裂縫。這起研究領導人羅倫（Lauren McKeown）表示，「我們在火星軌道上觀察到的蜘蛛圖案，可以透過乾冰從固體轉化為氣體雕刻而成。」

據了解，火星大氣中含有95%的二氧化碳，火星冬天兩極周圍形成很多冰和霜，也是由二氧化碳所構成的。研究人員在2003年就曾假設，這種地貌很有可能是在春天形成，陽光穿透半透明的二氧化碳冰層，加熱地表以下區域，足夠的溫度使得冰從底部昇華，在冰下形成壓力直到破裂，氣體從噴流的裂縫中流出，進而出現「火星蜘蛛」裂紋。

不過研究人員仍需研究實際的火星蜘蛛，才能確認理論是否完全正確，目前已存在有力證據，證明這些「火星蜘蛛」與昇華過程有關。

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