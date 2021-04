有蜘蛛！她開槍掃射朋友家　5歲小妹「脖子噴血」染紅上衣

▲美國29歲女子在友人家中看見蜘蛛,竟瘋狂開槍掃射,打中朋友的5歲女兒。(圖/翻攝GoFundMe、Twitter@MobileALPolice)

記者吳美依/綜合外電報導

美國阿拉巴馬州發生一起可怕案件,29歲的特羅妮莎(Tronisha Ellis)在友人家中看見蜘蛛,竟立刻開槍掃射,子彈擊中朋友5歲女兒贊達雅(Zendaya Cook)的頸部。小妹妹脖子後方與側邊都受到槍傷,當場血流如注,甚至染紅上衣,幸好被緊急送醫救治,撿回一命。

綜合外媒報導,此案發生於3月2日,女童父親布蘭登(Brandon Cook)與弟弟當時也在屋內,但沒有受傷。贊達雅目前已經出院,可望完全康復,卻飽受創傷後壓力症候群(PTSD)之苦,即使在家裡也時常感到莫名恐懼,幾乎不再開口說話。

MPD made an arrest in reference to the shooting of a 5-year-old victim who was shot in the 700 block of Marine Street. The suspect is identified as 29-year-old Tronisha Ellis. pic.twitter.com/duPamTiWht