長賜號不准走！　運河管理局要船東「賠償280億」才放行

▲長賜號至今仍停泊於埃及大苦湖。此圖攝於3月30日。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

長榮貨輪3月底擱淺蘇伊士運河，導致全球航運經貿大亂，幸好危機已經解除。但是，蘇伊士運河管理局（SCA）於8日表示，除非事故原因調查完畢，且船東「日本正榮汽船公司」同意支付10億美元（大約新台幣280億元）賠償金，否則不會釋放這艘船。

運河管理局主席拉比（Osama Rabie）向國家電視台表示，調查人員正在蒐集長賜號航海數據紀錄儀資料，尋找更多線索，「我們希望迅速達成協議，一旦他們同意賠償，這艘船就可以離開」。他上周透露，求償金額將用於彌補脫淺工程費用、船舶過路費損失等等，雖不排除訴訟可能性，但更願意達成庭外和解。

儘管如此，「日本正榮汽船公司」卻稱尚未接獲埃及當局的正式消息。發言人僅證實正在配合調查，且雙方正在談判，拒絕透露求償金額。

▲長賜號卡死蘇伊士運河，導致全球航運交通大亂。（圖／路透）



《華爾街日報》引述法庭文件報導，「日本正榮汽船公司」正在努力避免潛在成本增加，該企業2個相關子公司4月1日在倫敦高等法院提出訴訟，尋求限制賠償責任。但發言人強調，此舉只是保險索賠的正常程序的一部分，並非向長榮或任何一方提告。

英國金融分析公司路孚特（Refinitiv）估算，埃及因長賜號擱淺損失9500萬美元（大約新台幣27億元）船舶過路費。國際知名信貸評級機構惠譽國際（Fitch Ratings）指出，大型貨櫃船事故的索賠金額可能超過10億美元，長賜號的保險公司還將面臨貨品腐爛、供應鏈中斷以及運河當局收入損失的索賠。

長賜號、船上貨物與25名印度籍船員目前仍滯留埃及大苦湖（Great Bitter Lake）。英國國際運輸工人聯合會（ITF）秘書長柯頓（Stephen Cotton）表示，雖然船員似乎獲得良好待遇，但「他們被困住的可能性讓我們非常擔心」。

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