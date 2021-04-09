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大排長榮衝擊持續！　全球重要港口「貨櫃大塞車」嚴重供應鏈崩潰

▲▼長賜號（Ever Given）脫淺，已經進入到大苦湖錨地停泊。（圖／路透）

▲長賜號（Ever Given）被救出。（圖／路透）

記者劉亭／編譯

大排長榮效應仍持續！長榮海運長賜號（Ever Given）3月擱淺蘇伊士運河6天，業界人士透露，雖然已成功疏通約一周，但各大重要戰略港口堆積的集裝箱數量仍持續增加，原本已緊張的全球貿易供應鏈持續加重。

根據路透社報導，當長賜號堵住的時候，數十艘貨船因此被卡住，在水道等待的時間，讓運輸公司增加了數百萬美元的額外成本，而這些都不在保險範圍內。

漢宏國際物流集團美國總部執行長海肯(Reiner Heiken)透露，「蘇伊士運河的堵塞未來數周會加強全球貿易供應鏈負面衝擊，由於沒有設備可以使用，尤其在亞洲和歐洲會受到影響。」

▲▼長榮長賜號。（圖／路透）

受到新冠肺炎影響，航運公司供應鏈一直處於緊張狀態，從名牌到手機，以及急速增加的零售商品，雖然部分公司轉走鐵路，但目前世界上90%貿易都是透過海路運輸的。

歐洲和美國的零售商紛紛提出警告，蘇伊士運河堵塞可能造成供應鏈崩潰。比利時安特衛普港的詹森（Barbara Janssens）指出，全球供應鏈的衝擊預計將持續數月，全球航運船根本沒有閒置的貨船可以幫忙處理蘇伊士運河賭塞的影響。

而根據物流平台project44的資料分析顯示，貨船在美國西岸港口等待時間，比起世界上許多港口都要長。洛杉磯港執行董事長賽洛卡（Eugene Seroka）表示，在堆積的貨處理上已有進展，預計在五月底、六月初可以清完。

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