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他錄取台積電後遭慰留　反悔被罵翻！網曝可怕後遺症

網友錄取台積電後，又因原公司強力慰留想反悔。（本刊資料照）

▲網友錄取台積電後，又因原公司強力慰留想反悔。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台積電被稱為「護國神山」，是許多人嚮往進入的公司，卻有網友發文表示，他日前收到台積電錄取通知，也答應人資會去報到，沒想到和原公司提離職時，竟感受到公司「誠意滿滿的慰留」，讓他想反悔不去報到，網友對此紛紛表示「絕對留下紀錄」「以後人資就直接過濾」。

原PO在PTT表示，近日面試台積電後，成功被錄取，也答應對方主管和人資，一定會前去報到，不料事後向原公司提離職時，原公司除了強力慰留外，還端出「誠意滿滿的大餅」，因此讓他想要反悔，不去台積電報到，繼續待在原公司2年。

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原PO也在文中透露，他在台積電面試的職缺並非生產線，工作時間沒那麼長，也不會太有壓力，但「薪水可能會少個2至3個月。」因此原PO有意「放鳥」台積電，詢問網友會不會因此「留下紀錄，之後想過去也去不了？」

貼文一出，網友們紛紛勸原PO婉拒原公司慰留，「當然是先騙你留下，之後再找藉口」「公司畫餅給你，你就信...第一天出來社會工作？」「都知道你要跑了，看你這兩年怎麼過」「現在台積電擴廠還不趕快卡位，傻瓜」「大餅聽聽就好吧？有實現當撿到，薪水跟經歷才是你的」「除非錢有給得比台積電多很多，不然非產線的職缺不去，一定會後悔！」

此外，也有網友直言，若原PO答應報到卻反悔，一定會被台積電列入黑名單，「會有紀錄，連你拒絕面試邀約都有紀錄」「以後人資就直接過濾，台積電人資權限很高」「光是拒絕面試就黑了，更何況不去述職」「會黑，拒絕過兩次Offer之後就不太理我了，內推也沒用」，還有網友勸原PO想清楚，表示「問題是你再次去台積電同個職缺機會剩多少？不是非去台積電不可，只是要優化現在的職務的談判籌碼」。


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