全球最年輕的富豪才18歲！身價高達938億　父子倆超低調

▲Dm-drogerie markt 是德國最大的連鎖藥妝店，每年營業額破3000億台幣。（圖／AP）



記者崔子柔／綜合報導

美國《富比士》（Forbes）近日公布2021年全球富豪排行榜，榜首仍被亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）以身價1770億美元拿下，蟬聯第4年首富，而榜上最年輕的富豪則是一名年僅18歲的德國男子萊曼（Kevin David Lehmann）。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，萊曼排行全球富豪第925名，身價高達33億美元（約台幣938億元），能夠年紀輕輕就上榜，主要是因為繼承父親根瑟（Guenther Lehmann）擁有的德國最大藥妝連鎖店「Dm-drogerie markt」股份。

Dm-drogerie markt於1973年成立，發展至今已在德國境內開設超過2000家分店，擁有超過4萬1000名員工，每年營業額上看120億美元（約3414億台幣）。

根瑟自1974年開始投資Dm-drogerie markt，2017年將自己持有的50%股票轉給兒子萊曼，不過父子倆都相當低調，也沒有過多參與Dm-drogerie markt的營運，因此外界對他們的了解不多。