上海美女翻譯「高顏值」！一開口超專業法語　驚艷柬埔寨國王

▲鮑軼倫不僅顏值高，表現專業，也是翻譯室最年輕成員。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

今年3月中美高層戰略對話，中方代表楊潔篪身旁的女翻譯張京表現亮眼，讓翻譯一職引發討論。有網友就發現，柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）3月中旬訪問上海時，擔任陪同翻譯的「90後」上海女孩鮑軼倫同樣貌美如花，而她受訪時，也揭露了外事翻譯背後不為人知的一面。

根據《上觀新聞》報導，美女翻譯鮑軼倫精通英語、法語，擁有復旦大學法語系學位，2014年畢業後進入上海市外辦翻譯事工作，並在上海外語大學高級翻譯學院接受英、法翻譯培訓，最後憑藉優秀能力成為翻譯室最年輕成員，曾先後服務過法國總統馬克宏、剛果共和國總理穆安巴、喀麥隆總統比亞等各國政要。

鮑軼倫表示，在外人看來，翻譯只要動動嘴皮子，但語言好只是外事翻譯的「敲門磚」，小到如何待人接物，中到外事禮儀，大到政治、經濟領域的專業知識，翻譯都要學習累積，領域實在太大，所以曾有人總結「翻譯是對譯者邏輯能力和對世界認識程度的總和。」

鮑軼倫說，翻譯官工作是單兵作戰，不會有現場支援，所以為了讓與會過程進行得順利，必須花大量時間投入事前準備工作，反覆翻看來訪政要的背景資料、國家歷史、政治與經濟史，像是西哈莫尼國王到訪的前一周，她就已經在網路上找到影片，以熟悉、適應國王的口音。

由於西哈莫尼國王有旅法背景，又有深厚的藝術造詣，所以鮑軼倫準備時也得更著重藝術、文化領域，也得了解皇室專業術語，以及不同成員的正確稱謂，以符合柬國的禮節。其次，外賓參訪行程大多站立或行走，她陪同在側也不便用紙本記錄，十分考驗短期記憶能力。

值得一提的是，當天鮑軼倫主要用英文翻譯，但後來注意到國王的英語中有不少法語痕跡，因此在柬方人員建議下，改以法語翻譯，讓國王是又驚又喜，最後離開前還送上一份銀質紀念品，對她連日來的專業工作表示感謝和肯定。

▼西哈莫尼國王贈送銀質紀念品，感謝鮑軼倫連日來的專業翻譯。（圖／翻攝自上觀新聞）