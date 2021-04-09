瘋電影／波斯語課　好心有好報死裡逃生的真實故事

文／賴賴

瘋言瘋語：

又一部納粹戰爭時期的慘烈故事，這位假裝自己是伊朗人的男主，從頭到尾都是因為他的好心腸而躲過死劫，像是被上帝特別眷顧的幸運兒，總能死裡逃生，電影劇情流暢好看，明明風光明媚，卻是猶太人即將斷送生命的地方，導演運用許多對比視覺來強化現實的淒厲感。

其實因為電影所挑選的納粹軍官帥氣英挺，對他不會有壞印象，但是他起伏不定的暴戾之氣，再再說明當初加入納粹的合理性，他絕對不是一個良善分子，也不是環境所逼迫，雖然也不到十惡不赦的惡劣，看到最後他被抓，還是有點同情。

整體感是好看的，不論是環境視覺或是眾多臨演人員調度，場景也不少，算是一部大成本製作的精緻作品，很好看。

片 名：波斯語課

英文片名：Persian Lessons

類 型：戰爭、劇情

上映日期：2021-03-26

片 長：127分鐘

導 演：瓦迪姆佩爾曼(Vadim Perelman)

演 員：拉斯艾丁格(Lars Eidinger) 、 比斯卡亞(Nahuel Pérez Biscayart) 、 莉昂妮貝內許(Leonie Benesch)

國 家：俄羅斯、德國、白俄羅斯

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

1942年二戰期間，一名年輕猶太人吉爾斯遭德軍逮捕，正要被送往集中營處決時，他謊稱自己是波斯人而逃過一劫，沒想到卻遇到一名德國軍官克勞斯，他夢想在二戰結束後前往伊朗開餐廳，便命令吉爾斯教他波斯語。完全不懂波斯語的吉爾斯急中生智，靠著瞎掰讓克勞斯在半信半疑之下接受他的教學。兩人也在教學過程中，漸漸發展出一段不平凡的友誼……。

▲欺騙說自己是波斯人而逃國一劫，背下了2842個受難名字。

▲想到德黑蘭開餐廳的上尉，欲學波斯語。

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