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9位太魯閣罹難者「信用卡購票」　總計獲賠逾1.5億！

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲金管會公佈，已9位太魯閣罹難者「信用卡購票」。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳依旻／台北報導

台鐵408車次太魯閣號本月2日行經花蓮秀林鄉的清水隧道途中，因一台滑落的工程車意外出軌，造成多人死傷，理賠金額持續累計，金管會今（8）日公布最新數據，信用卡買車票的罹難者增加到9人，總計可獲賠超過1.5億。

截至4月8日，鐵路旅客運送責任險、涉案工程車強制險、旅客信用卡綜合保險，以及旅客人身保險理賠的總理賠金額累計達7.8億；金管會說明，鐵路旅客運送責任保險由國泰世紀產險承保，依保險契約責任，每一人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故2億元，保險期間累計8億元，預估給付金額為2億元；涉案工程車的強制汽車責任保險由明台產險承保，每一人死亡200萬元、失能最高200萬元、傷害醫療最高20萬元，預估給付金額逾1.4億元。

產險公司查得傷亡名中，有9位乘客用信用卡購票，預估給付信用卡綜合保險理賠金額逾1.5億元，其餘持續確認中；在人身保險部份，已知為保險公司保戶計217名，其中身故者45名，經產、壽險公會彙整預估總賠付金額逾2.9億元，另受傷者因尚待後續治療，理賠金額現階段尚難預估。

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