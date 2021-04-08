影／野生小猴一摸到相機「秒變攝影大師」　猛喬角度！姿勢超專業

▲印尼一隻野生的黑色獼猴竟然會模仿人類拍照動作。（圖／翻攝自推特／@yashar）
記者張寧倢／編譯
猴子是相當具有靈性的動物之一，丹麥一名50歲的攝影師在印尼雨林中遇見一隻黑色獼猴，但這隻小獼猴竟然沒有攻擊或破壞相機，而是用牠的雙手扶在相機上，模仿人類拍照動作，讓攝影師相當驚訝。影片在推特引發熱烈迴響，有網友就逗趣表示，「牠拍的照片可能比我拍的好看。」
根據《每日郵報》報導，攝影師佐勒（Mogens Trolle）是丹麥獲獎的野生動物攝影師、動物學家兼作家，在世界各地拍攝野生動物的資歷超過25年，但他日前竟在印尼通科科自然保護區（Tangkoko Nature Reserve）的雨林中，發生從沒遇過的驚奇體驗。佐勒當時拍到有些疲倦，便起身在附近走走，此時卻發現一隻黑色獼猴正在相機前「大展身手」。
This is amazing.@MogensTrolle was taking photos in Indonesia's Tangkoko Nature Reserve when he got up to stretch his legs.— Yashar Ali (@yashar) April 4, 2021
When he came back, he found this wild black crested macaque using his camera like a human being.
Our primate cousins learn almost everything by mimicking pic.twitter.com/eohrbEC73r
佐勒用手機拍下的影片顯示，一隻年幼的黑色獼猴將牠的雙手扶在相機上方，整個頭靠近觀景窗，儼然是個認真取景的攝影大師，但似乎是不太滿意，小猴子竟然還會移動相機的角度，所有動作相當流暢，隨後便離開了。分享影片的記者Yashar Ali表示，這隻野生獼猴竟能像人類一樣使用相機，「我們靈長類幾乎都是透過模仿來學習的。」
網友紛紛在底下留言，「大自然果然是太不可思議了」、「太厲害了！這就是為何我們必須保護牠們的棲地」、「那隻猴子有拍到照片嗎？好想看」、「牠拍的照片可能比我拍的好看」、「我並不驚訝，我住在印尼很多年，辦公室常常有猴子來光顧」、「還好他沒有把相機整個偷走」。
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