哥斯大黎加衛生部長：將起訴拒打新冠疫苗的醫療人員

▲哥斯大黎加國將對不願接種疫苗的醫療人員提出刑事指控。（示意圖／路透）

國際中心／綜合報導

哥斯大黎加媒體報導，哥國國家兒童醫院一名兒科醫生之前曾拒絕接種新冠疫苗，卻在之後染疫，最終導致3名未成年人被隔離。哥斯大黎加衛生部長薩拉斯(Daniel Salas)近日對此回應表示，將對不願接種疫苗的醫療人員提出刑事指控。

據報導，哥斯大黎加國家兒童醫院一名兒科醫生之前拒絕接種新冠疫苗。但在之後接受核酸檢測時，他的檢測結果呈陽性。受此影響，有3名未成年人的接觸者也接受了核酸檢測，儘管結果呈陰性，但3人仍必須接受預防性隔離。哥斯大黎加內科及外科醫師學院隨後宣布，將對這名醫生展開調查。

此事件發生後，哥斯大黎加衛生部長薩拉斯即表示，在所有醫療人員完成這一輪疫苗接種後，他將要求社保局、紅十字會及衛生部提供不願接種疫苗的醫療人員名單。對於不願接種疫苗的人，薩拉斯將代表衛生部提出刑事指控。

薩拉斯說：「一個在衛生部門工作的人能作出這樣的決定，讓人十分遺憾。因為這種行為相當於直接讓病人暴露在感染風險中。而一名醫療人員的最基本準則，應是把病人的安危放在最高優先順序，不肯接種疫苗恰恰違背了此一準則。」

薩拉斯也再度呼籲，所有醫療人員應及時接種疫苗，並以負責任的態度對待患者的生命安全。