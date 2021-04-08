美國南卡州一民宅發生槍擊案 老幼5死1重傷　嫌犯被捕

▲美國南卡一處民宅發生重大槍擊案，造成5人死亡。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

「美國廣播公司」(ABC)報導，美國南卡羅來納州約克郡警長辦公室(York County Sheriff’s Office)表示，該州洛克希爾r區 (Rock Hill)一處住宅內7日發生槍擊案，造成5人死亡，遇害的包括兩名兒童，另外還有一人傷勢嚴重。目前嫌犯已被逮捕。

報導指出，7日下午4時45分左右，警方接獲報案指馬歇爾大道4400號附近一處住宅發生槍擊案，於是派員警前往。之後，警方在現場發現了受害者。約克郡警長辦公室在社群媒體上說：「我們已經確認了馬歇爾大道槍擊案的嫌犯身份，我們在附近的一處房子裡找到了他。」

報導稱，警方已確認槍擊事件遇害者的身份，分別是70歲的羅伯特․萊斯利（Robert Lesslie醫生以及她69歲的妻子芭芭拉(Barbara Lesslie)、他們的2個孫子、以及倒在 外屋外的39歲男子詹姆斯․路易斯(James Lewis)。

根據約克郡法醫辦公室消息，所有的被害人都將被認定為他殺。目前警方尚未公布嫌犯的姓名及犯案動機。約克郡警長辦公室表示，「希望將儘快公布更多關於這宗悲劇的資訊」。