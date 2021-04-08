小鮮肉上門半裸服務！星國「猛男清潔」超搶手　女網友嗨喊：脫掉

▲新加坡公司VEHS推出「猛男清潔服務」。（圖／翻攝自Facebook／Vehs.com）

記者葉睿涵／綜合報導

猖獗的新冠疫情讓不少人逗留在家的時間變長，居家清潔也因此變得更重要。新加坡公司VEHS瞄準商機，在4月9日至10日推出「猛男清潔服務」（Hunky Guy Cleaning Service），讓女主人在家眼睛吃冰淇淋，也能讓家裡變得乾淨整潔。

▲VEHS表示，猛男清潔服務的宗旨是要讓女主人在眼睛大吃冰淇淋之餘，也能讓家裡變乾淨。（圖／翻攝自Facebook／Vehs.com）

綜合新加坡《新明日報》等外媒報導，VEHS在6日po出數張「半裸小鮮肉」的照片指出，他們「打算啟動新加坡有史以來第一個『猛男清潔服務』」，讓女主人在打掃家裡之餘，也能盡情觀賞猛男。VEHS強調，這項服務「並不是愚人節玩笑」，而且猛男的數量有限，有興趣的女性要趕快行動，才能搶得猛男服務。

▲猛男清潔服務的要價不菲。（圖／翻攝自Facebook／Vehs.com）

不過，要享受猛男服務就必須付出一定的金錢才行，因為這些小鮮肉的要價不菲，一間套房的收費就至少要420新幣（約新台幣8900元），2房1廳的公寓則開價490新幣（約新台幣1萬元），豪華頂層公寓的收費最貴，要價700新幣（約新台幣1萬5000元）。

▲大部分的網友紛紛留言表示，要搶先預訂猛男清潔服務，不過也有網友抱持不同意見。（圖／翻攝自Facebook／Vehs.com）

消息曝光後立刻引來廣大網友的注意，不少女網友紛紛留言，「我的女傭剛好離職了，我家現在就需要打掃」、「（猛男）這時候不應該穿牛仔褲，給我脫掉，換成短褲！」、「最好什麼都別穿」；不過也有網友抱持不同的看法，除了認為「價格太貴」外，還表示，「如果改成辣妹清潔服務的話，人們就會開始狂罵『不要物化女性了』。」

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