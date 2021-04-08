1938年漫畫創刊號售出！買主豪擲9千萬　記載超人身世…全球剩百本

▲祖爾佐羅向人們展示目前時世上僅剩100本的漫畫《動作漫畫》創刊號。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

一本罕見的超人漫畫在6日以325萬美元（約新台幣9320萬元）的天價售出。線上拍賣行Comic Connect並未公開賣家和買主的身份，只強調這本擁有83年歷史的漫畫書，對超級英雄的故事類別意義重大。

綜合外媒報導，這本《動作漫畫》創刊號（Action Comics #1）於1938年首次面世，它向人們介紹了超人的出身，描述他如何從其他星球來到地球上，並以肯特（Clark Kent）的名字稱呼自己，可謂是超級英雄故事題材的鼻祖，因此意義也特別重大。

The issue of "Action Comics #1," which sold for 10 cents when it was originally released in 1938 Posted by Western Mass News on Wednesday, April 7, 2021

當年，這本雜誌只要10美分（相當於2019年的2美元），但現在卻成了全球最高價的漫畫。此前，全球最貴的漫畫是2014年拍賣出的另一本超人漫畫，它的價格為320萬美元。Comic Connect指出，雖然出版社在83年前印刷了數十萬本《動作漫畫》，但現在估計只剩下大約100本，而且保存條件各異。

Comic Connect的共同所有人祖爾佐羅（Vincent Zurzolo）表示，6日售出的漫畫書是在一堆1930年代的老舊電影雜誌中找到的，它的保存狀況可以說是目前所有僅存的《動作漫畫》創刊號中最好的一本，賣家擁有這本雜誌的時間只有短短3年，但賣家這一轉手，就賺了100萬美元（約新台幣2843萬元）。

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