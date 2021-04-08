美青少年拘留中心爆醜聞：10年內11人遭工作人員性侵

▲新罕布夏一所青少年拘留中心爆出被拘留青少年遭性侵醜聞。圖為一名受害人今年2月時出面指控該中心隱瞞罪行。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國新罕布夏州(New Hampshire)一所由州政府管理的青少年拘留中心，最近爆出工作人員對被拘留青少年性侵的醜聞。6名前工作人員已於周三(7日)被捕，他們涉嫌在過去10年內曾性侵11名青少年。

《波特蘭新聞先驅報》報導，被捕的6名工作人員裡，有2人在2019年7月時即已被控性侵一名十多歲男孩多達82次。該案發生在1994年至2005年間。為了擴大調查，針對上述2人的指控暫時被撤銷，但兩人於7日再度被捕，並且被指控犯下性侵罪。

此外，另有4名前工作人員被捕，當中2人同樣被控性侵罪、2人被控是共犯。最新被捕的人當中，有一人被控曾協助同事性侵男孩，卻一直從事青少年輔導工作將近20年。

有200多人曾在2020年提出的一宗訴訟裡指稱，自己在1963年至2018年間受到這座拘留中心150名工作人員的身體虐待或性虐待。律師表示，這些人在少年時期曾被工作人員輪流性侵及毆打，被迫以類似電影《鬥陣俱樂部》裡的方式爭搶食物，並且被單獨囚禁數周、甚至數月之久。