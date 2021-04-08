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對敗選負責　韓國執政黨領導班子集體辭職

▲▼首爾市長補選，朴映宣以極大票差敗給吳世勳。（圖／達志影像）

首爾市長補選，執政黨的朴映宣(左)以極大票差敗給在野黨的吳世勳。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

韓國地方政府領導和議員再補選7日舉行投票，最大在野黨「國民力量黨」在多個地區獲得壓倒性勝利，而執政黨「共同民主黨」遭遇慘敗。 「韓聯社」報導，為此，「共同民主黨」領導班子決定集體辭職，以示對再補選的慘敗負責。

韓國地方政府領導和議員再補選投票結果出爐後，最大在野黨「國民力量黨」拿下首爾市長、釜山市長職位，並在多個地區獲得壓倒性勝利。執政黨「共同民主黨」慘敗。

8日，「共同民主黨」召開議員大會，並就領導層引咎辭職達成共識，代行黨首職務的黨鞭金太年將在會後正式發表聲明。共同民主黨最高委員申東根已於會議途中在社交媒體發文，表示痛感責任重大，宣布辭職。 　

媒體報導，最高委員會原由9人組成，因選舉對策委委員長李洛淵上月卸任黨首，目前剩下8人。最高委員任期截至明年8月，但在還剩一年半左右任期的情況下引咎辭職。

有報導指出，執政黨在這次地方再補選中敗選，意味著近5年來韓國進步派在2016年國會選舉、2017年總統大選、2018年地方選舉和2020年國會選舉「四連勝」後的首次敗北。

分析指出，主要是因為近期的居住正義風波、規劃部門職員「炒地皮」醜聞等，讓民眾對執政黨支持率大幅下降，導致執政黨慘敗。這將對執政黨內政權格局、文在寅政府後期施政、甚至總統大選都產生一定影響。

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