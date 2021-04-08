年4萬人死於槍下！　拜登下令6項「槍枝暴力初步行動」

▲科羅拉多州近日發生大規模槍擊，致10死。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國近期多起嚴重槍擊命案震驚社會，包括科羅拉多州和亞特蘭大州的10人與8人死亡暴力事件，引起眾多民眾上街抗議，要求政府採取措施，制止槍枝暴力。拜登政府於7日宣布6項「應對槍枝暴力初步行動」，希望在國會正式立法管制前，能夠減少槍枝暴力，挽救生命。

白宮發出的聲明寫道，「全國各城市目前身處殺人案件的歷史性高峰，有色人種受到不成比例暴力攻擊。總統致力採取行動，減少所有形式槍減枝暴力，包括社區暴力、大規模槍擊、家庭暴力及自殺。」

拜登提出的6項「應對槍枝暴力初步行動」包括：

- 打擊「幽靈槍枝」，阻止不明槍枝擴散。

- 解決槍枝「穩定支架」問題，明確規定如何在符合《國家火器法》條約下，銷受具穩定作用支架，有效將手槍變為短管步槍。

- 「紅旗」立法，允許家庭成員或執法部門向法院申請命令，禁止對自己或他人「具危險性」人物獲取槍枝。

- 「證據性社區干預」，提供社區非監禁手段權力，干預並有效減少槍枝暴力。

- 「年度槍枝販售與運輸報告」，提供政府相關信息，解決現今槍枝濫售問題。

- 提名奇普曼（David Chipman）為新任「菸酒及槍枝管理局」局長。奇普曼具豐富槍枝及武器管理經驗，並長期提倡槍枝管制，能有效執行槍枝法律。

槍枝管制問題在美國仍存在爭議，許多反對派民眾提出憲法第二條「人民持有和攜帶槍枝權益不應受到侵犯」，抗議拜登槍枝管制行動。美國步槍協會（National Rifle Association）也強烈批評，「這些行動要求守法公民交出合法財產」，是無意義的「極端槍枝管制行動」。

支持槍枝立法民眾則回應說，美國已經成為世上槍枝犯罪率與死亡率最高國家之一，槍枝管制在未來幾年將至關重要。據統計，美國每年有逾40,000人死於槍下，包括自殺行為。