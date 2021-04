年4萬人死於槍下！　拜登下令6項「槍枝暴力初步行動」

▲科羅拉多州近日發生大規模槍擊,致10死。(圖/路透)

實習記者徐于文/綜合外電報導

美國近期多起嚴重槍擊命案震驚社會,包括科羅拉多州和亞特蘭大州的10人與8人死亡暴力事件,引起眾多民眾上街抗議,要求政府採取措施,制止槍枝暴力。拜登政府於7日宣布6項「應對槍枝暴力初步行動」,希望在國會正式立法管制前,能夠減少槍枝暴力,挽救生命。

白宮發出的聲明寫道,「全國各城市目前身處殺人案件的歷史性高峰,有色人種受到不成比例暴力攻擊。總統致力採取行動,減少所有形式槍減枝暴力,包括社區暴力、大規模槍擊、家庭暴力及自殺。」

拜登提出的6項「應對槍枝暴力初步行動」包括:

- 打擊「幽靈槍枝」,阻止不明槍枝擴散。

- 解決槍枝「穩定支架」問題,明確規定如何在符合《國家火器法》條約下,銷受具穩定作用支架,有效將手槍變為短管步槍。

- 「紅旗」立法,允許家庭成員或執法部門向法院申請命令,禁止對自己或他人「具危險性」人物獲取槍枝。

- 「證據性社區干預」,提供社區非監禁手段權力,干預並有效減少槍枝暴力。

- 「年度槍枝販售與運輸報告」,提供政府相關信息,解決現今槍枝濫售問題。

- 提名奇普曼(David Chipman)為新任「菸酒及槍枝管理局」局長。奇普曼具豐富槍枝及武器管理經驗,並長期提倡槍枝管制,能有效執行槍枝法律。

槍枝管制問題在美國仍存在爭議,許多反對派民眾提出憲法第二條「人民持有和攜帶槍枝權益不應受到侵犯」,抗議拜登槍枝管制行動。美國步槍協會(National Rifle Association)也強烈批評,「這些行動要求守法公民交出合法財產」,是無意義的「極端槍枝管制行動」。

支持槍枝立法民眾則回應說,美國已經成為世上槍枝犯罪率與死亡率最高國家之一,槍枝管制在未來幾年將至關重要。據統計,美國每年有逾40,000人死於槍下,包括自殺行為。

