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華盛頓郵報：世芯、台積電供解放軍「高超音速飛彈」晶片

▲高超音速導彈「東風-17」首亮相　飛行中轉換目標「突防利器」。（圖／翻攝央視）

▲中國高超音速飛彈「東風-17」。（圖／翻攝央視）

記者吳美依／編譯

《華盛頓郵報》報導，中國高超音速飛彈「可能瞄準美國航母或台灣」，研發過程使用的超級電腦採用天津飛騰信息技術公司（Phytium Technology）的微型晶片，而台積電（TSMC）與世芯電子（Alchip）都參與部分產制過程。文中指出，此案例展現出北京如何暗中把民間科技用於軍事戰略目的，甚至還有美國技術的協助。

報導引述前華府官員、各方分析人士說法指出，雖然這是全球高科技供應鏈的重要環節，但卻很難監管，因為難以判斷電腦晶片用於商業數據或軍用目的，上述交易也沒有違法。

報導也指出，飛騰晶片由台積電生產，最後製作階段則由世芯代表處理。但台積電表示，公司恪守所有相關法規，若向受到出口管制的特定實體出貨，也有完善評估與審查程序，但不了解其產品是否如報導所說，用於軍事目的。世芯回應，飛騰宣稱客戶都是平民，也承諾晶片只用於商務和個人電腦，絕無軍事用途，並且為此簽署相關協議。

飛騰自許成為如同英特爾（Intel）一般的全球晶片巨擘，卻隱瞞與解放軍研究部門的關聯。該公司至今仍未回應。

▲▼央視公布解放軍東海演習影片　3艦齊出「展示反台獨決心」。（圖／翻攝央視）

▲央視公布解放軍東海演習影片。（圖／翻攝央視）

《華盛頓郵報》認為，飛騰風波突顯出台灣困境。台灣仰賴華府防禦北京入侵，但企業也非常依賴中國市場，隨著美中關係日益緊張，美國是否應該實施適當措施，限制企業與「和中資往來的台灣公司」做生意，引發各界質疑與討論。

台灣國防部智庫「國防安全研究院」學者歐錫富（Si-fu Ou）指出，台積電去年宣布在亞利桑那州斥資120億美元建廠，就是為了回應川普政府對於半導體供應鏈的安全擔憂，其晶片也被用於洛克希德．馬丁（Lockheed-Martin）的F-35戰機等武器。

歐錫富指出，台積電在製造「最終被美中用於軍事目的」的晶片方面扮演不尋常角色，但「私營企業做生意，不會考慮國安等因素」，台灣這種小國也缺乏頒布出口禁令的意願與影響力，「美國有相對完整的一套出口管制措施和法規，台灣相對寬鬆，漏洞更多」。

投資研究公司Sanford Bernstein分析師李馬克（Mark Li）認為，除非飛騰遭到制裁，否則台積電無法自行斬斷雙方聯繫，「台積電的工作不是替美國當警察，這要交由政客決定。中國是世上最大的半導體市場，如果企業在一切合法的情況下放棄（市場），無法向股東解釋」。

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