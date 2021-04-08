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以種樹原則投資股票！　他掌握「精、準、簡」年領百萬股利

▲作者謝士英分享他的股票投資「種樹原則」。（圖／Unsplash）

文／謝士英

《少，但是更好！》（Essentialism）一書中建議的「精、準、簡」三原則，也是我整理咖啡莊園的要採用的原則。

現在我的莊園裡一共有25檔股票，有的是一開始就有的，也有陸續因為各種情況而增加的。各家公司的股價雖然受到整體經濟和國際國內股市的影響而有所波動，也深受自家公司營運優劣的直接影響。在這些影響因素下，我增加的持股並不是平均分配在各家公司。

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慢慢地，超過百張的有3家，另有四家有50張上下。在定期檢視下，發現我的持股也反映了80/20法則*，每家公司的貢獻度不盡相同。因此，我可能將我的25檔減到20檔以下，甚至更少，以達到用更少的時間來換取更多的收成。
*約僅有20%的變因操縱著80%的局面。

在減少的同時，也要隨時注意是否還有更好的投資標的，讓我的選股更加精準。要能做到這一點，平常需要注意經濟走勢、產業的發展，當然最重要的是那一家公司是否真的符合好公司的條件。

例如，2020年農曆過年期間雖然受到疫情的影響，還是不能免俗地與家人外出用餐。去了兩家不同品牌的王品餐廳，仍需要事先訂位，而且高朋滿座，沒有想像中的蕭條。最近，開始注意王品（2727）的營運與股價，看看王品是否又回到好公司的行列，而股價也來到合理價位， 甚至更低。

其實這個過程就如同真正的農莊，有的果樹得病了需要砍除，有的枝葉需要整理修剪，好品種的需要引進，而產量佳的可以多栽種一些。道理是一樣的。

以我的金融股來進一步說明。我持有國泰金（2882）、永豐金（2890）和玉山金（2884）等三家金控的股票。國泰金是原有的世華銀行被併購換來的，永豐金是因為華信金控的緣故。只有玉山金是我自己挑選的。由於政治的干擾，讓我對公股金控敬而遠之。看到慶富獵雷艦弊案*就可略知一二。
*2014年，慶富造船公司擊敗台灣國際造船，以約352億元標得海軍獵雷艦標案，但於2017年因無法按期償還貸款而爆發嚴重財務問題，並被查出有詐貸，遭到以第一商業銀行為首的公營銀行團宣告違約，造成聯貸銀行團130億餘元損失。

幾年來，與玉山金相比較，國泰金和永豐金顯得較為遜色。所以修剪了一些國泰金的枝葉，永豐金基本上是維持觀察。看好的玉山金則是大量栽種，現在超過200張，成本約在10元上下。於是，我的金融股就漸漸集中在玉山金這一家公司。令人欣慰的是，玉山金近年來的表現也沒有讓我失望，它的業績仍在逐年成長，持續被看好。

將自己的投資簡單化，除了方法，值得一提的就是稅務了，目前政府好像不鼓勵像我們這樣的長期投資人，不敢徵收證券所得稅，還鼓勵作短與當沖。

對長期持有的存鼓族則先是將可扣繳稅率減半，將牛多剝半層皮，再針對每年的股利再加收2％的補充健保費。

種種措施讓人覺得對長期投資人不太友善，於是有些人為了規避補充健保費而降低持股或不參加除息，因而將原本該遵守的投資紀律與原則破壞了。會不會因小失大，我不敢確定。但是，比較頻繁的買賣總是會將原本簡單的投資變得複雜化。

我的做法是，仍然照著既定的買賣原則，按部就班。做為一個好國民，該繳的稅就按時繳納。我們有世界前段班的健保制度，雖然還有進步的空間，但我也被扣得甘之若飴。

繳所得稅時，我希望能繳到更高的級距，那代表我的所得增加了。我也不會為了省那2％的補充健保費，而放棄去領那 98％的股利。

常常在想，中樂透頭獎的幸運兒會為了要被扣那 20％的稅而放棄領獎嗎？這也許是我鴕鳥式的自我嘲解，不過我還真的是這樣想的。

當然節稅是納稅人的權利，我也不輕易放棄我的權益。捐款做公益就是個人節稅的方法之一。

除了不願意多繳錢讓政府蓋蚊子館和建造大而無當的面子工程，我也可以讓這為數不多的款項用在自己覺得更有需要的地方，將錢發揮更大的效果。也有一種操之在我的控制感，何樂不為。

總之，還是將投資變得比較簡單，讓生活變得更愉快才是真正的重點。

希望讀者已經對我的種樹原則有了基本的認識了。

為了加強印象，再用一個案例來說明。前些時和潤企業（6592）的股票上市辦理申購抽獎。因為上市前後的差價很大，被抽中的一般投資人如同中到大獎一般。

所以申購造成一股風潮，筆者當然也躬逢其盛。可惜的是，我周遭的親朋好友只有一位幸運兒，中籤率不到5％！
雖然和潤企業沒有抽中，但是想要成為和潤企業的股東還是唾手可得的。在集中市場買進即可，只是價格是否合理而已。

和潤企業以租賃為主，在上市公司還有中租-KY（5871）和裕融（9941）算是經營型態類似的。若是以去年這三家公司的配股配息來看，中租-KY配現金4.2 元，股票股利0.3元。不算股票股利，中租-KY的合理價是84元，便宜價是42 元，超過164元就是昂貴價。

同樣道理，裕融的合理價在110元，便宜價是55元，漲過220元就是昂貴價。
而和潤的合理價是62元，跌到31原就是便宜價，昂貴價是124元。
在寫書的當下，中租-KY的股價是91元，裕融是85.9元，和潤則是62.7 元。

假設其他條件不變的情況下，裕融的價位最低，比合理價錢還要便宜，其他兩家都比合理價略高一點。我若是資金有限，只能買一張的話，我很可能會選裕融。

另外有一點也要列入考量的是2019年的營收，和潤是三家中成長最多的，其他兩家都算是微幅成長。這也會影響到我們在買股票時的決定。

★本圖文經采實文化授權，摘自《我45歲學存股，股利年領200萬》。

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