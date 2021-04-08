福島核廢水確定排入海？　日相菅義偉13日將拍板

▲日本政府提出將福島核廢水排放入海，引發各界撻伐。（圖／達志影像）

記者陳怡靜／綜合報導

日本福島第一核電廠核災已屆滿10年，持續產生含氚核廢水，明年將達到存放上限，日前傳出100萬噸核廢水可能入海，受到國內漁業團體批評。日媒指出，政府將在13日召開部長級會議，決定是否將稀釋後的福島核廢水倒入海中。

據NHK報導，去年2月專家組成的委員會向日本政府報告，提出一份「含氚核廢水處理報告」指出，最務實的處理方法，就是將核廢水濃度稀釋到標準值之下，再排入海或大氣中，不過這方法立刻被當地漁民極力反對。

日本首相菅義偉昨（7）日和反對將核廢水排放到海中的「全國漁業協同組合連合會」（全漁連）的會長岸宏會面，傳達將依專家意見處理核廢水，希望爭取漁民的理解。岸宏會後表示，反對立場不變，如果當局執意要排放，也必須要全權負責並向漁民和國民解釋清楚。

▲菅義偉過去曾說，福島核廢水排放入海是無可避免的方法。（圖／達志影像／美聯社）

《福島中央電視台》指出，政府擬在13日召開部長級會議，決定將稀釋的核廢水排入海中，菅義偉昨天會後表示，近日內就會決定核廢水處理方式，一定會努力做到讓負面觀感降到最低。

311福島核災後，為了防止核反應爐溫度過高產生爆炸，導致更嚴重的核洩露風險，因此必須不斷加入地下水冷卻，這些冷卻水加上流入反應爐的雨水等，就形成了含有超高濃度放射性物質的「汙染水」，每天以140公噸的速度持續增加。

過去菅義偉就曾說，將福島核廢水排放入海洋，是無可避免的方法，儘管受到國民和鄰國的批評，日本政府仍沒有要改變想法的意思。目前已存滿1061座儲水槽，將在2022年全部滿載，日本政府必須趕緊商討出處理對策。