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福島核廢水確定排入海？　日相菅義偉13日將拍板

▲▼傳日本政府暫緩一個月召開會議決定是否排放福島核電廠廢水至太平洋。（圖／達志影像）

▲日本政府提出將福島核廢水排放入海，引發各界撻伐。（圖／達志影像）

記者陳怡靜／綜合報導

日本福島第一核電廠核災已屆滿10年，持續產生含氚核廢水，明年將達到存放上限，日前傳出100萬噸核廢水可能入海，受到國內漁業團體批評。日媒指出，政府將在13日召開部長級會議，決定是否將稀釋後的福島核廢水倒入海中。

據NHK報導，去年2月專家組成的委員會向日本政府報告，提出一份「含氚核廢水處理報告」指出，最務實的處理方法，就是將核廢水濃度稀釋到標準值之下，再排入海或大氣中，不過這方法立刻被當地漁民極力反對。

日本首相菅義偉昨（7）日和反對將核廢水排放到海中的「全國漁業協同組合連合會」（全漁連）的會長岸宏會面，傳達將依專家意見處理核廢水，希望爭取漁民的理解。岸宏會後表示，反對立場不變，如果當局執意要排放，也必須要全權負責並向漁民和國民解釋清楚。

▲▼日本政府將於月底前，決定是否排放福島核電廠廢水。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅義偉過去曾說，福島核廢水排放入海是無可避免的方法。（圖／達志影像／美聯社）

《福島中央電視台》指出，政府擬在13日召開部長級會議，決定將稀釋的核廢水排入海中，菅義偉昨天會後表示，近日內就會決定核廢水處理方式，一定會努力做到讓負面觀感降到最低。

311福島核災後，為了防止核反應爐溫度過高產生爆炸，導致更嚴重的核洩露風險，因此必須不斷加入地下水冷卻，這些冷卻水加上流入反應爐的雨水等，就形成了含有超高濃度放射性物質的「汙染水」，每天以140公噸的速度持續增加。

過去菅義偉就曾說，將福島核廢水排放入海洋，是無可避免的方法，儘管受到國民和鄰國的批評，日本政府仍沒有要改變想法的意思。目前已存滿1061座儲水槽，將在2022年全部滿載，日本政府必須趕緊商討出處理對策。

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