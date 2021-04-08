熊貓外送員等不到餐！店家提1要求遭拒「訂單被取消」老闆怒掌摑

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一間餐廳老闆日前接收大量點餐訂單，卻來不及準時做好，要求熊貓外送員分批折返運送，但遭婉拒，雙方隨後爆發口角，加上等不到餐點的顧客取消訂單，老闆當場氣到出手掌摑外送員。據悉，事發當晚6時的訂單到8時都還沒送出去。

綜合星洲網、中國報報導，店家當日準備餐點速度緩慢，因此要求接單的外送員先把做好的2份餐點送出，再折返回店內送其他餐點。但外送員當時表示，依據標準工作程序，必須等到手中所有訂單餐點都拿到之後，才能離開店家啟程送餐，婉拒店家的要求。

期間，外送員也催促店家加快餐點準備速度，外傳當晚6時的訂單到8時都還沒送出去，雙方爆發口角，加上顧客取消訂單，讓餐廳老闆氣到先是掌摑外送員，接著把他趕出門外。

▲餐廳老闆打外送員後，一旁的人急忙衝上前架開2人，深怕衝突更趨激烈。（圖／翻攝自臉書）

這一幕讓當時在場用餐的多名顧客嚇壞，也有人把事發經過拍下來上傳臉書，引發大批網友不滿，到Google留下負評。據了解，店家老闆的女兒已在事後道歉。

警方獲報後已介入瞭解事發經過，並援引刑事法典第323條蓄意傷人展開調查，但目前並未有逮捕行動。

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