大排長榮被玩壞！長賜號竟成色情小說題材　「尺寸大到受不了」

▲長榮貨輪長賜號上月擱淺蘇伊士運河，沒想到話題延燒之下，竟成為同人文題材。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

長榮海運租賃貨輪「長賜號」（Ever Given）3月23日擱淺於埃及蘇伊士運河，堵住海上交通長達6天，引發全球矚目。而國外竟然掀起一陣「長賜號激戰運河」的情慾同人小說熱潮，將運河水道比喻成女性性器，而長賜號龐大的船體則被暗喻為男性陽具。

綜合《Daily Dot》等外媒報導，除了「大排長榮」、「壓力山大的怪手」等網路迷因之外，同人小說論壇「Archive of Our Own」月前更掀起一股長賜號的色情同人文熱潮，截至8日，論壇中附上「長賜號貨輪擬人化」標籤的文章累積已達144篇，儘管多數作品都是帶著玩笑性質而寫，但劇情卻描述得煞有其事，其中蘇伊士運河被描述為性慾高張的女性，而長賜號對她來說就是那個與眾不同的男子。

▲長賜號的船體尺寸巨大，被許多文章創作者用來比喻身材強壯的男性。（圖／路透）

報導稱，其中以「超大貨輪塞住重要航道，尺寸大到受不了！！」為題的故事是論壇第一篇關於長賜號的同人文，描述貨船與運河作為情侶一同經歷坎坷困境的故事，文章開頭蘇伊士運河便說，「我太高興了，我們『做』這件事情正在被現場直播，每個動作都有GPS追蹤紀錄，全世界都看到你瞄準得有多歪。」

長賜號擱淺前在海上畫出有如「男性巨鵰」軌跡也被作者拿來做文章，蘇伊士運河笑稱，「你這樣亂畫蛋蛋還能被稱為一流的舵手嗎？」長賜號則解釋，「這是前戲，你知道的，這種事是一個巴掌拍不響的」。這篇文章已獲得220個留言，網友直呼，「我快笑死」、「即時直播很讚」、「我要訂閱追蹤你了」、「哈哈哈哈這可以拿諾貝爾文學和平獎」、「第一位勇士，幹得好」。

這篇同人文作者「蓋兒星期三」（GalWednesday）說，這是他有史以來寫過最崩壞的東西，創作靈感來自於網路迷因哽圖，雖然花了一些時間研究蘇伊士運河擴建計畫的預算，但這篇文章其實沒有花太久時間，對於一艘船與河道的愛情故事來說，這已是令人驚訝的成就，「反響比我預期還要大得多，我認為這是源於對壓力釋放的集體需求，而不是文章本身。」

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