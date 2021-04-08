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多國學者籲「疫源調查」排除中國！　痛批WHO遭政治玷汙

▲▼武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社上海8日綜合外電報導

部分西方學界人士與研究人員今天說，中國與世界衛生組織（WHO）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的聯合溯源研究未提供可信解答，有必要另做更嚴格調查，沒中國參與也無所謂。

《路透社》報導，上週公布的中國─世衛聯合研究溯源專家組指出，引發疫情的新型冠狀病毒最可能的傳播途徑可能是蝙蝠或中國、東南亞的其他野生動物，排除實驗室外洩的可能性。

來自歐洲、美國、澳洲、日本的24名學者與研究人員今天在一封公開信表示，世衛的研究遭政治玷污。

草擬公開信的華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）資深研究員孟天行（Jamie F. Metzl）說，「他們（世衛）的出發點是，讓我們盡可能地妥協，以便獲得中國若干極小的合作。」信中指出，調查結論是根據未公布的中國研究而來，但重要的紀錄與生物樣本「仍難以取得」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanon Ghebreyesus ）上週表示中國在資料方面還留一手，但中國國家衛健委疫情專家小組組長梁萬年否認譚德塞的說法，還說在中國境內的調查結束後，調查應擴展至中國以外的國家地區。

孟天行表示，全世界或許得另起爐灶，並在沒有中國參與的情況下以「最可能的系統性方式」進行調查。

日前接受法國《重點週刊》（Le Point）訪問時，孟天行表示，他從疫情爆發之初就認為病毒可能來自實驗室，認為「實驗室外洩」並非陰謀論，還批評中國政府是一個不可信任的政權。

參與公開信聯署的24名學界人士，領域從公衛學家、動物學家、病毒學家、機械工程、資工乃至社科傳播學者等不一而足，另像德國的維森丹格（Roland Wiesendanger）更是物理學家。

維森丹格過去發表過很多新型冠狀病毒來自實驗室的論點，但《德國之聲》（DW）日前報導，維森丹格曾坦承他對疫情的研究不是面向科學界，而是訴諸公眾，也清楚自己使用了網路文章等不具科學性的資訊源，因而引發軒然大波。

漢堡大學教授蓋格（Daniel Geiger）就批評維森丹格，把這樣的東西當作研究來兜售，「不知要如何教學生何為良好的科學實踐的標準」；奧地利學者艾格納（Florian Aigner）更推文痛批維森丹格的論斷是一大恥辱，「裡面沒有加以討論的論點，而只是一堆網文紙屑」。

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