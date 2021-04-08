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扯！麥當勞店員「啃完漢堡肉」再給顧客吃　噁爛行徑氣炸百萬人

▲▼ 美國麥當勞店員惡搞漢堡。（圖／翻攝自抖音）

▲美國麥當勞店員惡搞漢堡。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國近期瘋傳一段麥當勞餐點遭到惡搞的影片，可見店員製作漢堡時，居然使用已經被啃掉一大口的漢堡肉，隨後把漢堡包起來之後，送至專門給顧客餐點的工作區。如今這段影片引來大批網友憤怒批評，麥當勞也已表態會展開徹查。

綜合太陽報、每日星報報導，該名抖音用戶「@mikky」2月上傳一段名為「我們有點餓」的10秒畫面，可見身穿麥當勞制服的員工當時正在上班，但令人感到驚訝的是，該名店員在製作培根漢堡時，居然使用一塊已經被吃了大半的牛肉片，接著利用起司片等其他食材覆蓋遮掩，並把漢堡送至餐點出貨區。

@mikky.d0

##mcdonalds ##love##mcdouble

♬ Spongebob - Dante9k

在其他影片之中，店員一把接著一把抓起酸黃瓜，扔在製作到一半的漢堡上，或是故意加過量醬汁，甚至宣稱店裡的蛋都是假的。

▲▼ 美國麥當勞店員惡搞漢堡。（圖／翻攝自抖音）

這些影片瀏覽觀看次數現已衝破數百萬，引來大批網友的憤怒撻伐聲浪，直言該名店員是史上最爛員工，「如果這是真的，你就要被抓去關」、「在現在疫情流行期間，你100%會被解僱」、「這一點都不好笑」、「那些有熊心豹子膽的人，大概都忘了當初在賣場舔冰淇淋的女孩被判刑4年」。

消息傳出後，美國麥當勞證實目前正在調查中，因為影片內容顯示餐點製作過程，並不符合公司所設立的嚴格食品品質及安全標準；至於影片中包裝好堆疊存放在冰箱的蛋，全是用真的雞蛋製作，是廠商先行製作完成後，才分送至各店。

▲▼ 美國麥當勞店員惡搞漢堡。（圖／翻攝自抖音）

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