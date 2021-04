100kg小象受困水溝！他「秒扛上肩狂奔」助尋母　超man行為網狂讚

▲印度森林護管員薩拉庫馬扛起比自己還重的小象。(圖/翻攝自推特/@susantananda3)

記者葉睿涵/綜合報導

印度林務局一名職員4日在推特上傳了該局過去救援行動的現場畫面後,影片在網路爆紅並引起瘋傳。影片內容是森林護管員薩拉庫馬(Palanichamy Sarathkumar)在2017年「英勇救象」的狀況,讓許多人看過以後大受感動,並吸引了9558人觀看,獲得超過2000個讚。

綜合外媒報導,來自泰米爾納德邦的森林護管員薩拉庫馬2017年12月12日接到一通電話。打來的民眾表示,山上的寺廟附近有一頭母象一直在原地徘徊,擋住了附近的路。於是,薩拉庫馬和同事們趕到現場,設法用鞭炮將母象趕回叢林。

Bahubali...

A calf got stuck in mud after falling in a canal.Officials from the Mettupalayam forest rescued the calf but got separated from its mother.



Not to loose time, Palanichamy Sarathkumar, carried the calf to reunite it with the herd. Commitment at its best.



(Old clip) pic.twitter.com/HxXCuZhFsK