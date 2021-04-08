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100kg小象受困水溝！他「秒扛上肩狂奔」助尋母　超man行為網狂讚

▲▼森林護管員薩拉庫馬（Palanichamy Sarathkumar）在2017年「英勇救象」。（圖／翻攝自推特／@susantananda3）

▲印度森林護管員薩拉庫馬扛起比自己還重的小象。（圖／翻攝自推特／@susantananda3）

記者葉睿涵／綜合報導

印度林務局一名職員4日在推特上傳了該局過去救援行動的現場畫面後，影片在網路爆紅並引起瘋傳。影片內容是森林護管員薩拉庫馬（Palanichamy Sarathkumar）在2017年「英勇救象」的狀況，讓許多人看過以後大受感動，並吸引了9558人觀看，獲得超過2000個讚。

綜合外媒報導，來自泰米爾納德邦的森林護管員薩拉庫馬2017年12月12日接到一通電話。打來的民眾表示，山上的寺廟附近有一頭母象一直在原地徘徊，擋住了附近的路。於是，薩拉庫馬和同事們趕到現場，設法用鞭炮將母象趕回叢林。

不久後，他們在附近的小排水溝見到一頭受困的小象，這才意識到剛剛的母象正企圖救出自己的小孩，於是薩拉庫馬與同事們決定救出小象，讓牠能與母親團聚。他們將擋住小象去路的巨石移開，並引導牠從小溝裡走出來。

不過，由於小象受困太久，身體變得很虛弱，無法自行行走，於是薩拉庫馬決定用人力將小象扛出，並將其置放於叢林附近，好讓母象能盡快找到牠。薩拉庫馬扛著100公斤重的小象走了大約50公尺後，將其放在一個叢林的水坑附近。

他與同事在原地守著小象好幾個小時，希望能見到母子團聚的時刻，但母象卻一直沒出現。薩拉庫馬猜測，人類的出現可能會讓母象擔心自身安全而不敢出來找小象，於是他和同事們決定先行離去。

Palanichamy Sarathkumar is a hero after lifting a calf out of a ditch and reuniting it with its mother.

Posted by BBC News India on Thursday, December 28, 2017

第二天，薩拉庫馬回到原地，發現小象已不見踪影，而地面上有著一個成年大象的腳印，因此他猜測，母象在他們離開後找到了小象，並帶著孩子回到了叢林。

救援行動的影片曝光後，許多人都很好奇，只有182公分高、80公斤重的薩拉庫馬是怎麼扛得起重量超過100公斤的小象。不過薩拉庫馬非常低調地表示，他當時並沒有想這麼多，一心只想著要怎麼救出小象而已。他也感謝同事們在他扛起小象時給了很多的幫助。

網友們在看過影片後對薩拉庫馬的暖心行為表示很感動，他們紛紛留言表示，「願上帝保佑所有的森林護管員」、「向薩拉庫馬致敬」、「謝謝你救了小象」。這部影片目前已吸引9558人觀看，並獲得超過2000個讚、377人轉發。

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