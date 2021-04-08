俄「最美」蘿莉模特15歲！芭比水藍雙眸稚氣未脫　逆天長腿網嗨翻

▲俄羅斯最美的知名童模，如今已成為亭亭玉立的15歲少女。（圖／翻攝自Instagram@kristinapimenova）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯最美的兒童模特兒克里斯蒂娜（Кристина Руслановна Пименова），年僅3歲就進軍模特兒圈，如今已成為15歲的亭亭玉立少女，水潤的雙眸間透露出青春又出凡的少女氣息，五官輪廓深刻的她儼然是精緻的芭比娃娃，在當地網路上有著超高人氣。

綜合外媒報導，克里斯蒂娜在社群網站Instagram上擁有260多萬名粉絲愛戴，目前定居於美國加州，其父親是俄國退役足球員、母親則也從模特兒發跡，如湖水般清澈的藍綠色雙眼、粉嫩的桃紅嘴唇、柔軟的金色長髮、精緻又輪廓深邃的臉蛋，而今又不失童年的純真稚氣，完全承襲自父母的超強基因。

▲克里斯蒂娜擁有一雙溺天長腿。（圖／翻攝自Instagram@kristinapimenova）

克里斯蒂娜簡直是從小美到大！從母親將照片寄給模特兒公司後，便開啟往後受鎂光燈矚目的人生，4歲時開始為各品牌擔任模特兒，9歲獲雜誌評選為「全球最美兒童模特兒」，10歲更義舉登上義大利雜誌《Vogue》的封面。

到了14、15歲時「暴風抽高」，克里斯蒂娜擁有一雙逆天長腿，種種條件為她加了不少分，加上過去被巴寶莉（Burberry）、亞曼尼（Armani）、Roberto Cavalli等多個服裝奢侈品品牌公司、設計師等看重，這些條件根本就是如虎添翼。

▲克里斯蒂娜擁有200多萬名粉絲。（圖／翻攝自Instagram@kristinapimenova）

如今，成長為亭亭玉立少女的克里斯蒂娜，臉蛋增添了幾分性感又成熟的魅力，而同時卻又散發稚嫩的青春氣息，她也不時在IG上與網友和粉絲分享各種美照、生活照，令網友們讚嘆，「女神啊，妳什麼時候才會注意到我？」

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