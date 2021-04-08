全球首例「肺部移植」治新冠！日本婦獲夫兒活體捐肺　重獲新生

▲日本大阪新冠疫情告急。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

日本國內新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴大，尤其大阪府重症病床使用率更突破66.5%，當局緊急發佈「醫療緊急事態宣言」。不過，日本在治療新冠肺炎上又出現一道希望的曙光，因為該國醫院已實施全球首例活體肺部移植手術，用來治療因新冠病毒而受損的肺部。

根據日媒《NHK》報導，京都大學附屬醫院於今（8）日證實該項消息，表示一名來自關西地區的女患者去年在感染新冠病毒後，引發嚴重肺炎、病情惡化，雙肺出現嚴重衰竭，接受3個多月的葉克膜治療，昨（7）日透過丈夫與兒子捐出部份肺部，用以治療新冠病毒造成的嚴重肺部損傷，手術時程約11個小時，成為全球首例透過活體肺臟移植治療新冠肺炎的案例。

院方解釋，儘管婦人在之後的PCR檢測中呈現陰性，但受損的肺部已經毫無恢復的希望，唯一方法是透過肺部活體移植來延續生命。院方補充，婦人的丈夫與兒子在接受肺部活體移植後，健康恢復良好。

最後院方補充，肺部活體移植手術只適用於沒有其他器官損傷的病患，許多新冠肺炎患者往往同時患有其他慢性疾病，因此失去接受該項手術的資格。

據悉，儘管歐美與中國已有20至40例新冠患者接受肺部移植手術，但受捐贈的肺部皆來自於腦死的捐贈者。

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