找到「宇宙第5種力」？　物理學界嗨爆：令人激動的時刻

記者邱晟軒/綜合報導

「願原力與你同在!」電影《星際大戰》中的經典台詞大家耳熟能詳,但一般人通常不明白原力背後所謂的「力」為何物。其實,宇宙所有物質和能量之間都存在著作用力,它影響著我們生活的每一刻。如今物理學家宣稱,人類很有可能找到了第五種基本作用力。

物理學表明,重力(gravity)、電磁力(electromagnetism)、弱核力(weak force)、強核力(strong force)四種基本作用力控制著宇宙萬物。英國科學技術委員會 (STFC)指稱,7日來自美國費米加速器「Muon g-2」實驗的最新檢測結果公布,人類有可能發現第五種基本作用力的存在,並可能在極大程度上顛覆基礎物理學。

曼徹斯特大學蘭卡斯特教授(Mark Lancaster)興奮表示,「繆子的交互作用並不符合標準模型(Standard Model),這絕對是一個令人激動的時刻,因為它可能揭示了尚未發現的物理定律、新粒子和一個新作用力的存在。」

