聯合國派遣英國官員涉性侵16歲少女　英政府拒絕調查

▲獲聯合國派往非洲工作的一名英國官員，遭指控性侵。（示意圖／達志影像／示意圖）

國際中心／綜合報導

英國一名聯合國官員日前被爆涉嫌性侵一名16歲的剛果女孩，受害人家屬提出訴訟後，英國「國家犯罪調查局」(NCA)卻拒絕調查。

《泰晤士報》報導，2017年7月，這名官員獲聯合國派駐在非洲國家的特派團中工作，期間曾涉嫌在剛果民主共和國(DR Congo)性侵一名16歲的女孩，但他本人聲稱「曾付給該女孩3600英鎊，以換取跟對方發生性關係」。

報導指出，受害人的母親向剛果政府的相關部門報案，但遭對方冷處理，於是她向聯合國投訴。聯合國「內部監督事務廳」(OIOS)對這項 指控展開調查，並在數個月後的一份報告中指出：受害人提出的指控「獲得證實」。

這名涉及性侵的聯合國官員已遭解雇。與此同時，英國駐紐約的聯合國代表團也獲得通報。英國常駐聯合國代表伍德沃德透露，她的辦公室巳於2018年將案件轉交給英國「國家犯罪調查局」。

然而，該機構卻決定不展開全面調查。 負責此案的檢察官認為，該案在證據上存在著太多矛盾之處，而且在剛果展開調查存在著困難，導致案件無法達到刑事舉證標準。

但英國媒體指出，英國政府有廣泛的權力來調查和起訴公民在海外所犯罪行。而且英國本身也表示：正努力改善受援助區域的保障工作，但政府對此案的處理態度，卻對上述說法狠狠打臉。