疫情反彈！加拿大第一大省安大略重啟至少4星期居家令

▲安大略省重新實施為期4周的「居家令」。圖為多倫多一名藥劑師上月展示供民眾施打的AZ新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

面對擋不住的新一波新冠疫情，加拿大人口最多的第一大省：安大略省周三(7日)宣布，全省立即進入第3次緊急狀態，並且從8日起重新實施為期4周的「居家令」(stay-at-home order)。

這項被稱為「緊急刹車」的全省再度「封城」措施，至少持續4周。約一個月前，該省在3月8日全面解除了實施逾50天的「居家令」，但疫情迅速反彈。

加拿大每日新增病例已從3月上旬的約3000例升至目前的逾6000例。安大略省4月7日通報單日新增病例3215例，佔全國的49.3%。

依照新的限制令，安大略省府要求民眾除了買菜、買藥、看病、注射疫苗、鍛煉身體或必須外出工作，務必留在家裡。絕大多數「非必要」的零售店僅可以在有限時段提供訂貨+路邊取貨服務，包括經營安全用品、車輛維修保養等在內的部分店家，僅允許容納25%的客流量。

該省同時決定，為多倫多及毗鄰的皮爾地區等疫情「重災區」民眾優先安排疫苗接種。 安大略省目前仍然保持學校和托兒中心開放。但多倫多等地的市級政府近日已要求學校改為線上授課。