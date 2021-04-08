▲日本政府擬允許奧運選手優先接種新冠疫苗。圖為東奧水上運動中心揭幕時，前奧運游泳好手池江璃花子出席的畫面。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

日本「共同社」周四(8日)報導，日本政府相關人士7日透露，政府已著手研究讓參今年東京奧運和帕奧(殘障奧運)的日本選手優先接種新冠疫苗。目前設定的目標是在6月底前完成接種，預估近日就會跟日本奧委會、日本帕奧會等單位進行蹉商。

據報導，日本政府規定疫苗的優先接種順序依次為醫護人員、老年人和有宿疾的患者。一旦讓奧運選手優先接種，可能在本月12日啟動的老年人接種程序結束前，即開始選手接種程序。

目前將協調的是「對所有比賽項目選手接種」、還是「對限定專案選手接種」。如果接種對象擴大至跟選手接觸機會多的教練等群體人數大幅將大幅增加，如此一來可能無法獲得輿論的諒解，因此有關單位將謹慎探討接種計畫。

此外，如果拖到7月23日開幕式前接種，也可能會讓選手出現由於身體不適影響比賽的情況。因此若接種計畫敲定，將安排最晚6月下旬完成第二次接種。

報導指出，將派遣代表隊團參加東奧的美國表示，預計會讓選手接種疫苗後參加東奧，歐洲與中東也在推動讓參賽選手接種新冠疫苗的計畫。