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英國政治庇護香港民運人士羅冠聰　將助抵境港人居留求職

▲▼ 香港民主運動人士羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港民主運動人士羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦7日綜合外電報導

香港民主運動人士羅冠聰今天說，他已獲得英國政治庇護。中國政府去年在香港推動實施「香港特別行政區維護國家安全法」後，27歲的羅冠聰即離開香港。

羅冠聰曾投身學生運動，後來成為香港立法會議員。去年6月底，香港通過實施港區國安法，羅冠聰於7月逃往英國。

他在推特上發文表示，在4個月期間接受數次面談後，他已獲英國政治庇護。

他說：「我被依據國安法通緝，這顯示我有可能遭受嚴重政治迫害，不太可能安然返回香港。」

他強調了其他在英國申請庇護的香港人困境，那些人舉證的份量可能不夠充分，「我希望我的案例能幫助（英國）內政部更理解香港的複雜狀況」。他還說：「為了從北京專制壓迫中救出更多抗議人士，內政部可考量更廣泛的證據。」

法新社報導，羅冠聰的遭遇，以及其他數百萬香港人的可能境遇，已成英中外交上的激烈爭論。

英國今年一月底實施英國海外國民（BNO）護照新制，符合資格的香港人可申請簽證赴英居住和工作長達5年，之後還可申請定居並成為公民，可能多達500萬人受惠，包括持有BNO護照的290萬人及230萬名符合資格的親屬。

自新制上路以來，截至3月19日，約有2萬7000人申請新簽證。雖然不確定整體需求有多少，但英國政府預估，5年內可能有25萬8000人到32萬2000人申請。

中國今年稍早表示，不會承認香港人的BNO護照。

另外，中國近期制裁聲援新疆維吾爾族的4個英國實體及包括國會議員在內的9名英國人，因此近幾週來，兩國齟齬再添一筆。

路透社提到，英國承諾動用4300萬英鎊（約新台幣16.8億元）協助抵英的香港人謀職、覓屋及就學。

這筆錢將由地方政府以協助新居民的英語支援和住房費用等計畫名目支出。政府還將啟動12處虛擬地方辦公室，提供醫療保健登記及學校註冊等協助，並提供在英國開設公司的建議。

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