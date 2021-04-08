美CDC：境內新冠確診多染「英變種病毒株」！　致死率67％

▲B.1.1.7變種去年12月於英國開始散播，嚴重影響歐洲疫情走向。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國疾病控制與預防中心主席華倫斯基（Rochelle Walensky）7日表示，英國高傳染性新冠變種B.1.1.7已成為本土最常見感染源，在年輕人中具高傳染性及嚴重症狀，可能帶來第4次感染高峰。據最新估計，B.1.1.7變種傳染性比原始新冠病毒高出60%，致死率也高出67%。

聯邦健康局官員1月表示，英國變種病毒極可能成為美國疫情主要感染源，導致病例和死亡大幅增加。B.1.1.7變種去年12月於英國開始散播，嚴重影響歐洲疫情走向。

白宮疫情應急小組透露，美國每日增加近6萬5000個新冠病例，與兩周前相比上升19%，住院人數每日上升2.7%，更有越來越多30到40歲青年出現嚴重症狀，許多年輕人與孩童活動地點也出現聚集性病例，但死亡人數持續下降，證實大規模疫苗接種能夠保護老年人等族群。

華倫斯基強調，美國現在每日平均施打300萬劑疫苗，仍未能有效減緩病毒傳播，趨勢指向2個明確事實，「第一，病毒仍控制著我們，將人群置於危險處境，必須持續保持警惕。第二，我們需要加速疫苗施打工作，民眾應承擔個人責任，前往接種疫苗。」

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