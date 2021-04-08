Google地圖亂帶路！新郎亂闖陌生人婚禮　結婚一半才發現娶錯人





▲新郎親友團發現走錯婚禮，尷尬離開現場。（圖／翻攝自Instagram／borobudurnews）

記者李振慧／綜合報導

印尼一名新郎近來娶親時，因為使用Google地圖分享錯位置，竟然跑到另外一戶剛好也要出嫁的新娘家，另一名新娘的家人第一時間也沒發現他跑錯地方，竟然還招待他們一行人進屋，差點就這樣娶錯新娘。

這起烏龍事件5日在網路上被瘋傳，影片中可看到，新郎一行人因為發現自己跑錯地方，尷尬走出另一名新娘家的訂婚典禮，參加婚禮的賓客得知狀況也忍不住笑了出來。

27歲新娘烏爾法(Ulfa)表示，事件發生在4日，當時她人正在化妝，所以不知道抵達的「新郎」其實是完全不認識的陌生人，由於新郎一夥人遲到，家人在門口看到他們便著急帶進屋內，「他們進屋後開始進行準備，雙方在進行儀式時，我突然覺得很奇怪，裡面居然沒有任何一個我認識的人」。

烏爾法後來發現陌生男跑錯地方，「他們說是被Google地圖給帶錯地方，造成混亂也覺得很抱歉」，後來連絡到真正的新郎，原來對方中途去找廁所才會遲到，而跑錯地方的新郎也順利抵達正確房子，2家其實就在附近，婚禮當天會發生這樣的事情，她不但不生氣反而覺得有趣，也祝福另外一位新娘幸福。

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