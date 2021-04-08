南韓執政黨「大潰敗」！總統文在寅心痛發聲：會以沉重責任感面對

▲南韓執政黨市長補選全面潰敗，總統文在寅發聲了。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（7）日首爾、釜山市長補選宣告落幕，最終由在野黨「國民力量」以極大的票數差距領先共同民主黨（執政黨）推出的候選人。對此，總統文在寅透過發言人表示，將會虛心嚴正接受國民的批評與指責。

根據《韓聯社》報導，南韓青瓦台發言人康珉碩（강민석）稍早於今（8）日上午代為發表總統聲明，文在寅透過聲明表示，「會擺出更低的姿態、以更具沉重責任感的態度來處理國政。未來我會更致力於克服新冠疫情、恢復經濟、民生安定、改革不動產弊案，以求符合國民的殷殷期盼。」

韓國土地住宅公社（LH公社）職員與青瓦台公務員投機炒地疑雲，以及政府近年來多次祭出打房政策，卻反而導致房價急遽上漲、供需失衡，成為共同民主黨在此次補選全面潰敗的主要因素。外界分析，此次補選之後，文在寅政府可能會一改政策方向。

青瓦台某核心高層人士也表示，「透過此次選舉，政府已深刻體悟到，在獲得民心上確實有不足之處，未來將會使出渾身解數，期盼重新獲得國民的信賴。政府將會擔下無限沉重的責任，來克服所有挑戰與課題。」

至於共同民主黨指導高層，則決定退出黨內權利決策核心，包括代理黨魁兼院內代表金太年（김태년），將會在今（8）日議員總會之後正式發表立場。

►南韓執政黨補選大潰敗！首爾10年後「由藍翻紅」 憤怒民心難挽回

►吳世勳確定當選首爾市長！雙方差距近16%...耗時10年重回鍋

►不斷更新／首爾、釜山市長補選！執政黨「全面潰敗」...改寫政治版圖

►首爾、釜山市長補選恐「變天」！性騷炒地激民怨 文在寅面臨危機

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事