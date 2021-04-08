中國遲早對台發動戰爭！雙邊關係6年內惡化　美有1考量不直接報復

▲解放軍閱兵。（圖／路透社）

記者詹雅婷／編譯

中國解放軍航母「遼寧號」與美國神盾驅逐艦「馬侃號」接連現身台灣週邊海域，緊張情勢升到最高點。彭博報導，中國遲早會對台灣發動戰爭，雙邊關係在未來5年至6年內很有可能惡化，甚至更早，且美國因為經濟考量，不太可能直接對中國發起報復行動。

文中提到，這並不代表北京政府會突然針對台北等地直接發射飛彈，但可能著眼於其他目標，像是占領金門、馬祖等島嶼，「想像一下，中國可能以零傷亡的狀態占領這些島，接著打電話給華府和台北當局討論下一步要怎麼走。台灣必須要好好想一想，中國以金門、馬祖為目標，並不是什麼新鮮事。」

▲中國國家主席習近平。（圖／路透社）

有鑑於中國不斷增長的軍事經濟能力，如今面對可能發生的對抗，需要有完全不同的考量。但美國直接對北京政府發起報復的做法似乎不太可能發生，因為這將引發大規模戰爭，或許華府會實施制裁，但如今的狀況是，美國經濟依賴中國，且歐盟往往把中國視為重要貿易伙伴。



對中國來說，任何制裁行動都可能被當局視為「值得付出」的代價。儘管現階段反對中國即刻採取行動的觀點在於，隨著時間推移，中國經濟規模及軍事實力可能上升，但如今中國GDP占全球GDP的比重接近高峰，取決於其他各國地區的表現。

▲號稱「航母殺手」的東風-26飛彈估計航程為4500公里，能覆蓋西太平洋和印度洋大片水域的許多地區。（圖／路透社）

此外，中國還必須擔憂印度崛起、日本以及東南亞國家，加上共產黨內部可能面臨越來越多的分裂，失去部分權力掌控，「中國如果要對台灣採取重大行動，現在可能是最不費力的時機。」

再者，軍事技術發展進度也表明，中國應該盡早採取行動，台灣現階段防禦能力似乎特別弱，但未來20年後，即便是強大的中國也會發現台灣很難被征服。另個原因在於，中國近期對香港出手、採取措施加強對新疆的控制，引來國際社會反對，也可能讓北京決定在短時間內對台灣出手。

▲香港特首林鄭月娥（左）。（圖／路透社）

最終，北京政府可能認定美國總統拜登（Joe Biden）是一位相對弱勢的美國總統，包括民主黨整體上較擔心俄羅斯所帶來的威脅，這在歐巴馬政府時期就能看出端倪，因當年美國對中國在南海擴張行動抱持相對自由放任態度。

報導指出，中國政府準備對台灣採取緊急行動的觀點有其可信度，「中國短時間對台灣採取重大行動，並不是個令人感到驚訝的做法。」

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