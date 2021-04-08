歐盟認血栓是AZ疫苗副作用！　義西比韓急喊停打：60歲以下不接種

▲歐洲藥品管理局證實，接種AZ疫苗有引發血栓的風險。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

歐盟的歐洲藥品管理局（EMA）最近首次發表聲明指出，牛津與阿斯利康合作研發的AZ新冠疫苗，與接種人士出現血栓副作用有明顯關聯。儘管多個監管機構回應稱，接種AZ疫苗所帶來的好處仍比其弊端來得多，但不少國家還是對AZ疫苗失去了信心，紛紛宣布停打或限用的消息。

EMA’s safety committee (#PRAC) has concluded its review of very rare cases of unusual blood clots with AstraZeneca #COVID19 vaccine.

https://t.co/WGsfRP8PTo pic.twitter.com/aeyzK3bfxd — EU Medicines Agency (@EMA_News) April 7, 2021

綜合外媒報導，EMA日前證實AZ疫苗有引發血栓的風險，其中多數案例都發生在60歲以下的婦女。英國政府隨即建議30歲以下的人應該接種輝瑞或莫德納藥廠的疫苗，而義大利和西班牙則認為，AZ疫苗只適用於60歲以上的人群。

Spain limits AstraZeneca coronavirus vaccine to over 60-year olds https://t.co/HQeEoiOL47 pic.twitter.com/qQeUrWIuui — Reuters (@Reuters) April 8, 2021

南韓政府也決定暫停國內60歲以下人群接種AZ疫苗的計劃。該國疾病控制與預防中心主任鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）表示，南韓政府將新冠疫苗接種者的安全置於一切之上，因此他們決定提前做出這項決定，以避免憾事發生。

對此，EMA強調，儘管研究結果證明AZ疫苗與接種人士出現血栓副作用有明顯關聯，但這只是AZ疫苗「極其罕見的副作用」，而且接種該疫苗的益處比風險來得高，對多數人而言，它也是安全有效的，因此EMA仍建議人們接種疫苗。

The AstraZeneca experience shows that our pharmacovigilance system works. But is essential that we follow a coordinated approach across the .



We must speak with one voice across the EU to improve public trust in vaccinations. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 7, 2021

EMA指出，沒有證據證明將疫苗限用於特定年齡族群是合理的，因此AZ疫苗仍應被廣泛使用。不過，歐盟各國政府在使用AZ疫苗上依舊存有分歧。目前已有17個成員國宣布暫停為年輕族群接種AZ疫苗，其中比利時就宣布，自下個月起，該國只會為55歲以上的人們接種AZ疫苗。

歐盟隨後也敦促27個成員國對EMA的研究結果做出統一回复，以增強民眾接種疫苗的信心。歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）表明，民眾對疫苗的信心已開始動搖，因此制定一個共同的政策至關重要。

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