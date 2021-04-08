抗病毒「細胞小工廠」首張影像曝光！　疫苗促使表面長出棘蛋白

▲人體細胞接觸AZ疫苗後產生與新冠病毒高度相似的棘蛋白，能夠用以對抗病毒。（圖／取自ACS Central Science、南安普敦大學，下同）

記者張寧倢／編譯

科學家不斷研究疫苗，試圖為嚴峻的新冠疫情大流行尋求解決之道。英國牛津大學與南安普敦大學的研究人員日前公布的影像顯示，細胞在接種AZ疫苗之後，於表面形成了與新冠病毒（SARS-CoV-19）高度相似的棘蛋白（spike protein），人體能藉由這些「細胞小工廠」來對抗新冠肺炎。

綜合英國BBC與《每日郵報》報導，這項研究發表於ACS中央科學雜誌，是由牛津大學的研究人員與南安普敦大學的病毒學家克里斯平（Max Crispin）共同合作。科學家發現，將人體細胞接觸AZ疫苗的2天後轉變成「小型工廠」，在表面複製了與新冠病毒高度相似的棘蛋白，免疫系統會利用棘蛋白的形狀識別出入侵的病毒，並用抗體發動攻擊，對抗新冠肺炎。

▲AZ疫苗能讓人體細胞成為生產棘蛋白的小型工廠，提供免疫系統識別入侵的外來病毒。

報導指出，研究人員利用低溫電子顯微鏡（cryoEM）的成像技術，將成千上萬張拍攝到的影像結合在一起，形成了細胞產生棘蛋白的清晰圖像，並與新冠病毒的棘蛋白做比較，才得出研究結果。牛津大學Peijun Zhang教授表示，在此研究中能觀察到，疫苗作用下的棘蛋白幾乎與病毒的相同。

據報導，此項研究有望讓公眾對AZ疫苗對抗病毒的工作原理有進一步理解，許多人可能沒有意識到自己的細胞是如何轉變成製造病毒棘蛋白的小工廠，然後觸發對抗疾病的免疫反應，同時這也能讓人們安心，證明疫苗正在發揮作用，產生所需的物質。此前，AZ疫苗引發血栓生成疑慮，德國與法國都已禁止青壯族群施打。

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