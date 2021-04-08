吳世勳就任首爾市長Day1！4小時內前往市府議會交接　參拜顯忠院

▲首爾市長吳世勳就任首日上午前往顯忠院參拜。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（7）日舉行市長補選，最終由最大在野黨國民力量候選人吳世勳以極大票數差距當選首爾市長，任期將至明年下一屆市長選舉結束，時間僅剩下1年2個月。對此，吳世勳今（8）日上午便在4個小時內趕至顯忠塔參拜、簽名，並前往首爾市府與市議會報到，就任市長的首日行程可以說是相當繁忙。

根據《韓聯社》報導，首爾市長吳世勳8日上午8時前往位於銅雀區的國立首爾顯忠院，除了至顯忠塔參拜以外，還在訪名錄簽下「再次躍動的首爾，站立的大韓民國」字樣。他表示，「首爾市民因新冠疫情而受苦，我會成為照顧市民的市長。」

▲首爾市長吳世勳在訪名錄簽下「躍動的首爾」。（圖／達志影像）

吳世勳上午8時48分乘車抵達首爾市廳，在1樓大廳鳩受市府職員捧花束歡迎，之後於上午9時10分搭乘電梯前往6樓的市長辦公室，從首爾代理市長徐正協（서정협）完成市長公務交接。徐正協是前市長朴元淳時期的行政第一副市長，朴元淳死後，便接下代理市長一職。

吳世勳預計將於下午1時30分前往位於城東區廳大講堂的首爾市1號預防接種中心，探訪、鼓勵現場醫療與行政人員。

▲首爾市長吳世勳，當選後隔日前往市廳報到。（圖／達志影像）

據悉，吳世勳耗費10年的時間，終於透過此次勝選重新回鍋擔任首爾市長，其曾於2006年、2010年代表大國家黨（한나라당，國民力量的前身）選上第33與34屆的首爾市長，任內推行首都圈大眾運輸費用整合與轉乘制度，2007年起為大眾運輸建立品牌與形象宣傳，透過教育電視台EBS推動卡通《小巴士TAYO》。

然而，吳世勳因2011年反對當時在野的民主黨推動「學生免費營養午餐」計畫，另行推動居民公投，最後投票率僅25.7%，因此才宣布辭職，2011年市長補選由當時無黨籍的朴元淳勝出。

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