阿根廷新恐龍「曾稱霸南美」！激似暴龍　怪奇命名被酸爆

▲新發現的「恐懼造成者」,被生物學家認為是白堊紀晚期南美洲的掠食霸主。(圖/路透社)

記者陳怡靜/綜合報導

古生物學家在阿根廷發現激似暴龍的新品種肉食恐龍,牠們活躍於大約8500萬年前,體型巨如大象、頭骨短且突出,具備敏銳聽、嗅覺,稱霸南美洲陸地,科學家們將牠命名為「恐懼造成者」(one who causes fear)。消息一出,立刻被網友狂酸,「這名字真是蠢爆」。

綜合外媒報導,古生物學家3月31日在《古脊椎動物學期刊》(Journal of Vertebrate Paleontology)公布新研究,阿根廷發現新品種的肉食恐龍,屬於阿貝力龍科(abelisaurids),以當地的馬普切語 (Mapuche language)命名為「Llukalkan aliocranianus」,Llukalkan的意即「令人恐懼」,aliocranianus在拉丁語的意思是「異常頭骨」,英文名為「恐懼造成者」(one who causes fear)。

最初,研究人員2015年在阿根廷「Bajo de la Carpa Formation」地層,挖掘出保存完好的完整顱骨。「恐懼造成者」活躍於約8500萬年前的阿根廷巴塔哥尼亞地區(Patagonia),牠們的外型激似同時期稱霸北半球的暴龍,身長約5公尺、體重約1至5噸,體型與大象相似。

▲「恐懼造成者」出沒於阿根廷巴塔哥尼亞地區。(圖/翻攝自Google Maps)

不僅如此,牠們前臂短小、牙齒尖銳、頭骨短而突出、咬合力超強、嗅覺敏銳,阿根廷聖路易斯大學 (UNSL)古生物學家吉內奇尼(Federico Gianechini)也說,這種恐龍比阿貝力龍科其他恐龍還具備更好的聽力,也讓牠們成為白堊紀晚期的頂級掠食者。

新品種的發現讓人感到驚奇,不過許多人對於「恐懼製造者」一名相當有意見,就有不少網友在推特上直呼「很蠢」,也有人反問,「那時候的人類會這樣叫牠嗎」、「也有恐龍被取這種名字嗎」。