美同意調離駐伊拉克所有戰鬥部隊　任務轉向訓練和顧問工作

▲拜登政府同意全數撤出駐伊對抗伊斯蘭國的美軍部隊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國今天與伊拉克方面進行討論時，同意將部署在伊拉克以對抗伊斯蘭國（IS）極端分子的所有戰鬥部隊全數調離，但美國仍會提供訓練。

法新社報導，這是美國總統拜登（Joe Biden）政府任內第一場與伊拉克的「戰略對話」。兩國在會後表示，伊拉克軍隊已有實質改善。

這場線上戰略對話後的聯合聲明指出：「雙方證實，美國與聯盟部隊的任務現已轉向聚焦訓練和顧問工作，因此可將剩餘戰鬥部隊調離伊拉克，時間表會在之後的技術會談作確認。」

雙方公布上述聲明之際，美國部隊幾乎天天淪為火箭攻擊目標，攻擊者據稱是跟伊朗有關的什葉派準軍事團體。

拜登正想方設法讓美國在「無止盡的戰爭」中喘口氣。他在此事上罕見地與美國前總統川普（Donald Trump）意見一致。

川普在任內最後幾個月下令減少駐伊拉克和阿富汗的美軍部隊。兩國境內的美軍人數在1月15日前降至2500人。

川普之前的美國總統歐巴馬（Barack Obama）一度把美軍全數撤離伊拉克，但隨後又派遣部隊到當地，以因應極端團體IS的殘忍攻擊。當時拜登是歐巴馬的副手。