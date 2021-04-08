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美一周2大規模槍擊！　拜登政府擬祭出行政命令

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登將針對槍枝暴力祭出行政命令。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國槍枝氾濫問題嚴重，白宮高層消息人士告訴CNN，總統拜登將於美東時間周四（8日），祭出上任以來第一個槍枝管制的行政命令，並指示聯邦政府採取更多措施，以讓槍械能夠被更正確地使用。

消息人士表示拜登進一步管制槍枝的方式，會採取以下步驟，包括提名一位支持槍枝管制的人選來領導美國菸酒槍炮及爆裂物管理局，以控制所謂的「幽靈槍枝」。此舉是要兌現拜登在日前2起大規模槍擊案後許下的承諾，即採取「合乎常理」的行動，以遏制槍枝暴力。

拜登將會在8日於白宮，和司法部長加蘭（Merrick Garland）一同宣布命令的初步措施。

幽靈槍枝一般指自造或自行組裝的槍枝武器，這些非法武器與市面上販售的常規槍枝不同，它們沒有系列序號，而且製造簡單；透過在網路上購買的零組件，部分槍枝甚至能夠在30分鐘內就被製造完成。拜登將會指示司法部長發布一項規章來禁制這類槍械，不過詳細細節應如何執行，透露消息的政府高層並未進一步說明。

另一項規定則是針對穩定手槍的「支架」，支架能提高手槍命中率並減低後座力，拜登政府欲利用新命令將這些裝置劃入《國家槍枝法》（National Firearms Act）的適用範圍，讓支架也必須有系列序號的設計，並須先登記才能夠購買。政府高層消息指出，拜登政府想將手槍的定義轉為「短管步槍」，以進一步箝制氾濫問題。

此外，拜登也預計會宣布一項新的投資，在容易發生暴力的社區推行干預計畫。這項命令是要求司法部推動「紅旗」示範法，允許各州政府能暫時從被認定為高危險人士的財產中移除槍枝。

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