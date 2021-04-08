泰國版「哥吉拉摧殘香港」！　巨蜥闖超商兇爬10層商品架影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國一間超商日前遭遇的事件，宛如電影中哥吉拉闖入香港攀垮摩天大樓的景象！一隻乍看宛如科摩多龍的巨大蜥蜴正在貨品架走道間徘徊，之後更爬上一座商品架直到最接近天花板的距離，途中許多商品從高處墜下，店內的人們都避得遠遠的聚集在一起，有人嚇到尖叫，有人則是好笑。

▼紅樹巨蜥一直往有冷氣的地方鑽。（圖／翻攝自臉書「Jejene Narumpa」）

影片由泰國女子那魯姆帕在6日上傳臉書，畫面中一隻紅樹巨蜥吐著信，正隔著玻璃想辦法要進去擺滿商品的冷藏櫃，之後乾脆放棄，選擇爬上一旁足足有10層高的商品架。

▼巨蜥爬到高處「冷靜一下」。（圖／翻攝自臉書「Jejene Narumpa」）

紅樹巨蜥往上爬的樣子，宛如一座巨獸正在攀爬一座摩天大樓，要到最頂端去傲視人類城市，準備做出大破壞的樣子，令許多網友及當地媒體編輯都聯想到全球知名的電影怪獸哥吉拉，而近期上映的電影中，哥吉拉就在摩天大樓林立的香港大戰金剛。

目前不清楚這隻巨蜥究竟是如何闖入超商，但從牠一直想往冷藏庫和天花板上空調出風口接近的行為來看，許多人認為牠只是想找個地方乘涼。另一則影片中，應是同一隻紅樹巨蜥，但這時牠闖入的是一間雜貨小吃店，不過被人用掃帚趕了出來。