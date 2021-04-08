義大利媒體：台灣是民主防疫成功典範　應以觀察員重回世衛大會

▲台灣至今疫情控制得當。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利網路媒體日前一篇報導，指出台灣的防疫模式是全球最有效的模型之一，但台灣2020年仍未被作為觀察員受邀參加世界衛生大會（WHA）。報導寫道，該媒體真誠地敦促WHA應秉持中立的原則，接納台灣參加會議。

《義大利商業報》（Affari Italiani）4日在報導中寫道，去年5月和11月舉行的2次世界衛生組織（WHO）會議期間，眾多國家都為台灣發生，敦促WHO恢復台灣觀察員身分，重新前進WHA。這些國家包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、法國、英國、丹麥、荷蘭和瑞典等，「但到目前為止，都還沒有發生。」

報導指出，台灣是民主體制對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的成功經驗，已經世界其他民主體制社會樹立了一個典範，而台灣政府一系列的行動也已表明，「台灣能夠幫忙，而且正在幫忙。」

報導根據台灣政府的說明，指出之所以能夠成功遏制疫情，主要歸功完善的醫療體系，以及世界級的醫療實力，「2021年，全球資料庫網站Numbeo，已連續第3年將台灣列為醫療保健指數（Health Care Index）第一名。」而疫情爆發至今，台灣巨大的醫療衛生實力和強大的研究能力，更顯而易見，其中一項證明，便是台灣去年發明的「15分鐘快篩試劑」，吸引周遭亞洲國家的注意，並尋求技術轉移，此點也是為何WHO應接納台灣參與，讓全球防疫體系不再存在破口。

報導引述台灣政府表示，直至今日WHO仍未將台灣疾病管制署的《國際衛生條例》（IHR）窗口資訊，列入IHR內網（Event Information Site, EIS），以至於台灣的即時重要資訊無法讓全球各國在第一時間讀取，各國也難以透過台灣IHR交換資訊，嚴重影響全球防疫進展。

台灣政府指出，眾人皆知中華人民共和國宣稱台灣是其領土，但過去WHA並未因此阻撓台灣參加，但近期海峽兩岸的緊張局勢加劇了鴻溝，WHO西太平洋區署（WPRO）甚至拒絕與台灣往來，甚至錯誤地將台灣資料列於中國的項目之下，無視台灣中國擁有各自主權，不互為隸屬的事實，會對國際間了解疫情分布的情況造成誤導。