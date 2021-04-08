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4惡徒包圍性霸凌32歲男！　逼全裸深蹲下秒「亮刀斷根」還丟不見

▲▼有醫師指出，健身恐怕使陰莖暫時縮小。（圖／取自Pixabay）

▲窮兇惡極的4名惡徒使被害者心理受辱後，更毀了他的下半生。（圖／取自Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞一名32歲的男子日前在雪蘭莪州巴生市（Klang）一間清真寺外，突然被4名當地惡徒包圍，其中還有人持有刀械。4人和巴基斯坦男子素不相識，卻劈頭就問起家庭背景，還強迫他脫光衣服接受體罰，接著問「為什麼沒有勃起」？最後惡徒割下男子陰莖並扔棄，卻從未表明任何來意。

32歲巴基斯坦籍受害男子的友人艾哈邁德（Rizwan Ahmad），將警方報告曝光給當地媒體「malaysia kini」，該起事件發生在4日傍晚7時30分左右，該名巴基斯坦籍男子正在一處清真寺外頭坐著，並無特別做出什麼事或舉動，卻突然被4名惡徒上前圍住。

綜合外電報導，4人並非上前寒暄或其他善意舉動，反而一開口就問被害人是否已婚、性行為是否活躍等，而儘管被害人回答已婚且妻子在巴基斯坦，自己居住馬來西亞期間並沒有與人發生性行為，卻仍然無法滿足4人。

惡徒接著逼被害人赤裸全身做深蹲，還問他「為何沒有勃起」，被害人則說這種情況下怎麼可能勃起，接著被害人想穿回褲子，卻被對方斥說是性無能，不能用就要「斷根」。儘管被害人拜託不要這麼做，也願意以手腳換取陰莖的安全，卻仍然被閹割，惡徒離開前甚至把陰莖亂丟，讓被害人和警方事後怎麼也找不到。

艾哈邁德告訴警方，被害人持有聯合國難民證，但在家鄉的家人都不知道他所遭遇的惡行。警方目前仍在追查4人下落。

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