訊息加密仍被逮！警破獲史上最大宗海洛因　價值473億元

▲警方破獲市值近新台幣500億元的海洛因。（圖／翻攝自「baller alert」）

記者張靖榕／綜合外電報導

比利時警方日前宣布破獲該國史上最大宗的海洛因運送紀錄，透過破解毒販的加密手機網路，成功攔截了總重28噸，街頭市價14億歐元（約新台幣473億元）的海洛因。

根據CNN報導，比利時警方在5日的聲明中指出，自2月20日至今的6個星期內，警方已經在安特衛普港（Antwerp）破獲了27.64噸的海洛因，其中包括4月2日和3日原本要連夜運送的11噸海洛英。

警方表示，在先前的庭審注意到販毒組織疑似透過提供加密手機給毒販，使毒販間傳送運輸資訊、上下貨時間點以及總量，都能透過加密訊息傳遞；然而警隊專家當時已經著手進行破解，並成功讀取了加密服務平「Sky ECC」。

警方指出這項服務雖然提供部分案件所需，但也打開了新的犯罪途徑，海洛因的國際走私網絡便是仰賴加密服務聯絡。警方表示將繼續深入調查。

本案已非警方第一次透過破解加密服務破獲毒品案。去年法國和荷蘭的執法機構就破解了「EncroChat」加密平台，並將內部數據分享至歐洲刑警組織，讓警方能夠監控犯罪組織的加密通訊內容，包括大量照片和上百萬條的訊息。