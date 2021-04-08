首爾、釜山市長補選翻轉！韓執政黨潰敗　吳世勳10年後再當選市長





▲國民力量首爾市長候選人吳世勳。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾7日專電

韓國執政黨共同民主黨在今天舉行的首爾、釜山市長補選中皆以懸殊票數慘敗；十年前曾任首爾市長的最大在野黨國民力量候選人吳世勳則成功回鍋，政策料將快速大幅改變。

韓國今天舉行地方首長及議員等補選，首爾及釜山市長也在補選之列，共同民主黨首爾市長候選人朴映宣、釜山市長候選人金榮春從剛開始開票就與國民力量對手差距懸殊，兩人最後都在開票中認了敗選。

共同民主黨去年在4月國會大選以過半數席次獲得壓倒性勝利，時隔一年卻面臨如此慘敗，韓聯社報導指出，主要是這一年來不動產政策導致稅負、房價激增，政府對防疫過於自負但疫情卻未獲控制、疫苗疑慮不斷，加上近期爆出公務人員炒地等，使執政黨失去國民的信任。

這也讓國民力量呼籲「用選票懲罰執政黨」的策略奏效，加上首爾市長候選人吳世勳擁有擔任5年多首爾市長的經歷，「能快速上手」也是吳世勳陣營強打的優勢之一。

吳世勳在2006年首次當選首爾市長，2010年爭取連任成功，2011年8月因政策失利請辭下台，擔任首爾市長期間共約5年2個月。

報導指出，吳世勳上任後的首爾市政府主要政策料將有大幅變動，其中尤以推動加速住宅供給的政策為第一優先。

據韓國中央選舉管理委員會統計，這次補選全國投票率為55.5%，首爾及釜山投票率分別為58.2%及52.7%，為歷屆韓國地方首長補選投票率首次超過5成。