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快訊／吳世勳確定當選首爾市長！雙方差距近16%...耗時10年重回鍋

▲▼國民力量首爾市長候選人吳世勳。（圖／達志影像）

▲國民力量首爾市長候選人吳世勳。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓7日進行首爾、釜山市長補選，其中代表最大在野黨「國民力量」的首爾市長候選人吳世勳（오세훈）大幅領先執政黨共同民主黨候選人朴映萱，確定將當選首爾市長，首爾版圖宣告「變天」！根據韓媒《News1》報導，儘管晚間11時（台灣時間晚間10時）首爾開票進度僅12.29%，但吳世勳已獲得33萬7982票（56.46%）、朴映萱則僅獲得24萬2354票（40.48%）。

共同民主黨在此次補選面臨全面性的大潰敗！

根據南韓3大電視台KBS、MBC、SBS共同發佈的「出口民調」，吳世勳被預測當選首爾市長，獲得59.0%支持度，碾壓朴映宣的37.7%。

據悉，吳世勳曾於2006年、2010年代表大國家黨（한나라당，國民力量的前身）選上第33與34屆的首爾市長，任內推行首都圈大眾運輸費用整合與轉乘制度，2007年起為大眾運輸建立品牌與形象宣傳，透過教育電視台EBS推動卡通《小巴士TAYO》，然因2011年反對當時在野的民主黨推動「學生免費營養午餐」計畫，另行推動居民公投，最後投票率僅25.7%，因此才宣布辭職，2011年市長補選由當時無黨籍的朴元淳勝出。

►不斷更新／首爾、釜山「市長補選」！
►首爾、釜山市長補選恐「變天」！性騷炒地激民怨　文在寅面臨危機

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